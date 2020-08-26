Луйк об отравлении Навального: это очередной пример пренебрежения России к человеческой жизни

Министр обороны Юри Луйк встретился в Берлине со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Белоруссии и отравление российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Минобороны.
«Подчеркивая угрозу со стороны НАТО, Лукашенко пытается дать России возможность вмешаться и переложить внутренние проблемы на спину фантомного врага, которого не существует», - сказал Луйк, добавив, что в то же время Лукашенко начал новые внутригосударственные репрессии, которые теперь направлены в первую очередь против лидеров протестов
Комментируя отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального, Луйк сказал, что это еще один печальный пример пренебрежительного отношения России к человеческим жизням и демократическим свободам.
Министр обороны Германии рассказала о состоянии Навального, который в минувшую субботу был доставлен в немецкий госпиталь. По мнению немецких врачей, сказала Крамп-Карренбауэр, факт отравления Навального абсолютно точен.