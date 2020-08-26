Луйк об отравлении Навального: это очередной пример пренебрежения России к человеческой жизни

«Подчеркивая угрозу со стороны НАТО, Лукашенко пытается дать России возможность вмешаться и переложить внутренние проблемы на спину фантомного врага, которого не существует», - сказал Луйк, добавив, что в то же время Лукашенко начал новые внутригосударственные репрессии, которые теперь направлены в первую очередь против лидеров протестов