Ср, 26.08.2020
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Многократный чемпион Эстонии начал карьеру в профессиональном боксе с поражения

Кирилл Сериков

ФОТО: Союз бокса Эстонии

Восьмикратный чемпион Эстонии Кирилл Сериков, выступавший в легких весовых категогориях, в минувшую субботу начал карьеру профессионального боксера, пишет RusERR.

На соревнованиях профессионального бокса, которые прошли в зале Ringside Gym в Финляндии, Кирилл Сериков, занявший 5-е место на чемпионате Европы 2015 года, уступил испанцу Хосе Санчесу, сообщила в среду, 26 августа, пресс-служба Союза бокса Эстонии.

Долгое время поединок проходил в равной борьбе, но в последнем раунде испанец перехватил инициативу и добился победы по очкам.

Помимо Серикова, в соревнованиях приняли участие и другие эстонские боксеры. Артем Лясевич сильно удивил своего финского соперника Антти Хиетала, победив его единогласным решением судей.

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