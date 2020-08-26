Многократный чемпион Эстонии начал карьеру в профессиональном боксе с поражения

На соревнованиях профессионального бокса, которые прошли в зале Ringside Gym в Финляндии, Кирилл Сериков, занявший 5-е место на чемпионате Европы 2015 года, уступил испанцу Хосе Санчесу, сообщила в среду, 26 августа, пресс-служба Союза бокса Эстонии.

Долгое время поединок проходил в равной борьбе, но в последнем раунде испанец перехватил инициативу и добился победы по очкам.