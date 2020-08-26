Третьяковская галерея. Иллюстративное фото. ФОТО: YURI KADOBNOV / AFP

В Новой Третьяковской галерее на Крымском валу из-за ливня протекла крыша. Все экспозиции и выставки закрыты. По некоторым данным, пострадали экспонаты.

"В Третьяковской галерее на Крымском Валу, 10 из-за сильного дождя произошла протечка крыши. В данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения", - цитирует пресс-службу музея Интерфакс.

В заявлении также говорится, что хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея "проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства".

Посетителей потоп не смущает, они продолжают рассматривать картины pic.twitter.com/HSiN57yMxs — Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020

Всем эвакуированным посетителям, как подчеркнули в пресс-службе галереи, будут предоставлены бесплатные билеты для визита в музей в другой день.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео и фото, на которых видно, что на полу в выставочных залах вода.

⚡️ Затопление в Третьяковской галерее на Крымском Валу pic.twitter.com/DG2y8naVi6 — Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020

По данным телеканала "Россия 24" (ВГТРК), в результате протечки пострадали экспонаты.

"Только что печальная новость пришла из Третьяковской галереи. Там происходит экстренная эвакуация экспонатов, потому что протекла крыша", - сообщили в эфире телеканала.

ТАСС уточняет, что в пострадавшем от протечки зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Она включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, объекты и инсталляции художников разных направлений. Как сообщается на сайте галереи, цель выставки - представить и проанализировать главные явления и идеи в российском искусстве последнего десятилетия.

Новая Третьяковка на Крымском Валу открылась для посетителей 3 июля. С середины марта 2020 года она была закрыта из-за пандемии коронавируса.

Издание "Открытые медиа" со ссылкой на данные госзакупок сообщает, что крышу здания Третьяковки на Крымском валу прямо сейчас ремонтирует компания "Стройхолдинг", а в прошлом году этим занималась компания "Главзарубежстрой". "Стройхолдинг", согласно данным госзакупок, согласилась отремонтировать кровлю за 80,2 млн рублей, а "Главзарубежстрою" галерея заплатила 168,1 млн рублей.