Латвия и Эстония продолжают работу над санкционным списком должностных лиц Белоруссии

Необходимые для утверждения списка процедуры требуют дополнительного времени, поэтому он будет опубликован не в четверг, 27 августа, как планировалось первоначально, а на следующей неделе, сказала она.

Как сообщалось, 25 августа Кабинет министров принял решение о введении ограничений на въезд в Латвию в отношении отдельных белорусских должностных лиц.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия введет ограничения на въезд для примерно 30 белорусских должностных лиц, которые несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов в Белоруссии и применение насилия в отношении мирных демонстрантов.

Санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Белоруссии Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности Белоруссии.Необходимые для утверждения списка процедуры требуют дополнительного времени, поэтому он будет опубликован не в четверг, 27 августа, как планировалось первоначально, а на следующей неделе, сказала она.

Как сообщалось, 25 августа Кабинет министров принял решение о введении ограничений на въезд в Латвию в отношении отдельных белорусских должностных лиц.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия введет ограничения на въезд для примерно 30 белорусских должностных лиц, которые несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов в Белоруссии и применение насилия в отношении мирных демонстрантов.