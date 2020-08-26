В Эстонии водители из Facebook пользуются большой популярностью

«Вы немного пьяны и хотите добраться из пункта А в пункт Б?» - гласит описание группы в Facebook «Kained autojuhid Tartus ja Tartumaal» («Трезвые водители в Тарту и Тартумаа»), в которой состоит довольно много - почти 12 000 — участников. Подобные группы есть в каждом уезде и десятки водителей ездят по полученным там «заказам».
Tartu Postimees побеседовал с четырьмя водителями, которые попросили не публиковать свои имена. Поэтому в этой статье они указаны под вымышленными именами.
Тийна, которая уже более полугода предлагает подвезти людей через тартускую группу, выразила мнение, что инициатива в социальных сетях стала очень популярной прежде всего потому, что каждый, кто нуждается в услугах извоза, сам выбирает, например, на какой машине он поедет домой или на вечеринку и с каким водителем хочет общаться . «Если заказать обычное такси, приедет случайный мужчина в клетчатой рубашке. Некоторые из них пахнут потом», - объявила она.
По ее словам, также через группу можно договориться о более низкой цене за поездку. Она уточнила, что при установлении цены водители проводят различие между поездками в пределах города и более продолжительными поездками по шоссе. Кроме того, стоимость зависит от того, сколько клиент готов заплатить и насколько умело водитель может запросить цену.
«Обычно я езжу по выходным, но если есть предложение о более длительной поездке по более высокой цене, я могу поехать и в будние дни, - рассказывает Тийна. - Самые заманчивые предложения доходят, например, до поездок Тарту-Выру и Тарту-Таллинн. Если за поездку в Выру я прошу около 50 евро, то в случае Таллинна уже 130 евро. Я знаю, что некоторые едут в столицу даже за 60 евро, но я больше ценю свое время. У каждого есть свои клиенты и каждый запрашивает свою цену: некоторые также совершают поездки по городу очень дешево, за два-три евро, некоторые просят пять или больше. Никто не может контролировать эти договоренности и в этом вся прелесть».
«В спокойные выходные можно точно получить сто евро на руки»
По опыту Тийны, услуги извоза в группах ищут очень разные люди: есть и обеспеченные люди, и те, кто в долгах. Говорят, что компании молодых людей довольно часто скидываются на поездку.
Прибыльный фестиваль
Второй водитель Марко сказал, что возит участников группы каждую неделю. Самую большую сумму он заработал в начале августа в Эльва во время фестиваля хип-хопа.
«Я не хочу вдаваться в подробности, поскольку я езжу и как обычное такси, и налоговая служба может налететь, но я думаю, что во время фестиваля ежедневная касса составляла 300 евро, - сказал Марко. - Суммы зависят от того, сколько человек уже ездил и сколько постоянных клиентов приобрели с течением времени. В спокойные выходные можно точно получить сто евро на руки».
По словам Марко, в группе также возникают долги за поездки, но если кто-то решит все-таки не платить обещанные деньги, его без лишних разговоров исключат из группы. «С должником ничего не сделать, но он просто не сможет в следующий раз поехать. Если бы я выписывал за поездку чек, за который надо платить налог, я мог бы качать права, но в случае неофициальной поездки ничего нет смысла предпринимать. Люди, конечно, разные, но я не верю, что кто-то начнет насильно выбивать свои деньги», - сказал он.
Плата натурой
Третий водитель Мари призналась, что иногда подвезти просят и такие клиенты, которые предлагают расплатиться сексом. По ее словам, такие предложения делали как мужчины, так и женщины, в итоге сложно оценить, насколько они серьезно это говорят. «Конечно, о таких соглашениях не может быть и речи, и тогда спрашивающему нужно указать на его место. Если вы умеете постоять за себя, ничего неприятного не произойдет, но если вы покажете себя тюфяком, то можете попасть в неприятную ситуацию. Известны же случаи, когда избивали иводителя обычного такси», - рассуждает она.
По словам четвертого водителя Михкеля, он неоднократно за других людей ходил в магазин за покупками и привозил сумки с продуктами к дверям. Особенно большой спрос на эту услугу был во время чрезвычайного положения весной, когда люди хотели избегать появления в многолюдных местах.
«Обычное дело, когда в начале ночи просят привезти из киоска пачку сигарет или из магазина пиццу. Тогда беру за доставку пять евро и за поход в магазин сверху два-три евро», - отмечает Михкель.
Алкоголь не привозят
По словам Михкеля, нет сомнений, что услугами трезвый водителей из соцсетей время от времени пользуются и несовершеннолетние и водители не видят в этом большой проблемы — если дети не заказывают алкоголь или сигареты, все в порядке. «Мне позвонили посреди дня, могу ли привезти алкоголь. Когда спросил, почему сам не купит, выясняется, что ему только 16 лет. Конечно, ответил, чтобы даже не мечтал».
«Обычное дело, когда ночью просят привезти из киоска пачку сигарет или из магазина пиццу».
На вопрос, насколько можно быть уверенным, что молодой человек не получит желаемый напиток у другого водителя из группы, Михкель ответил, что уверенным в этом быть нельзя, поскольку люди бывают разные, с разными ценностями. «Те, с кем я общался, заверили, что для них неписанное правило, что несовершеннолетним такой товар не привозят. Довольно часто, если появляется заявка в Facebook, в комментариях знающие уже пишут предупреждение, что спрашивающий является несовершеннолетним», - объясняет Михкель.
Все водители, побеседовавшие с Tartu Postimees, сошлись во мнении, что их деятельность не идет вразрез с законом. По их мнению, это просто взаимная договоренность между водителем и пассажиром, которую можно сравнить с ситуацией, когда подвозят человека, голосовавшего на обочине дороги. То, что пассажир такэе платит деньги за то, чтобы добраться до желаемого места назначения, по мнению участников группы, является добровольным мотивирующим бонусом. Особо важным они считают обстоятельство, что деятельность группы помогает уменьшить количество людей, которые водят машину в нетрезвом виде.
Скрытое предпринимательство
По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулуса, департамент осведомлен о продаже в соцсетях товаров и услуг частными лицами и над этим осуществляется более тщательный надзор, чем раньше.
«То, что описывается в статье поставщиками услуг извоза, относится к активному и непрерывному предоставлению услуг, и если люди не платят налоги с полученного дохода, то это скрытое предпринимательство. Такое поведение неприемлемо с точки зрения Налогово-таможенного департамента», - сказал Паулус.
«В такой ситуации мы просим частных лиц внести исправления в свои декларации физического лица или, при необходимости, назначаем сумму налога, подлежащую уплате. Помимо суммы налога, лицо также должно уплатить налоговые ставки, и налоговик имеет право наказать налогоплательщика штрафом в размере до 300 штрафных единиц, то есть до 1200 евро», - пояснил он.
Паулус добавил, что частное лицо должно принять во внимание, что Налогово-таможенный департамент может задним числом в течение трех лет запросить исправление декларации или вынести решение по уплате налога, например, сумма налога, подлежащего уплате за 2020 год, может быть определена до 30 апреля 2024 года.