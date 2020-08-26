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Нобелевский лауреат и член Координационного совета белорусской оппозиции была вызвана на допрос в Следственный комитет. Перед допросом, Светлана Алексиевич сказала, что действует в рамках закона и не чувствует за собой никакой вины.

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, была допрошена в Следственном комитете Белоруссии как член Координационного совета, который ставит своей целью проведение новых президентских выборов и организацию переговоров с действующим главой государства Александром Лукашенко.

"Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой. Все, что мы сделали, это вполне законно. Более того - это очень нужно сегодня. Потому что если нас будут разделять, если мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Наша цель была только объединить общество. Нет речи ни о каком перевороте", - заявила Алексиевич накануне допроса.

Следственный комитет расследует уголовное дело "по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии".

В таких действиях подозревается Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской - главного соперника Лукашенко на прошедших президентских выборах. Светлана Алексиевич входит в президиум этого совета.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил 20 августа, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Алексиевич пробыла в здании СК 40 минут: писательница отказалась свидетельствовать против себя, и на этом допрос закончился.

Алексиевич остается в статусе свидетеля.

"У нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ, - заявила Алексиевич собравшимся ее поддержать. - Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. И, если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было".

Диалогу поможет Путин?

По словам литератора, западные СМИ обратили внимание на то, что белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир.

Светлана Алексиевич Getty Images

"Мы предлагаем некий новый способ - не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, чего требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь", - сказала Алексиевич.

Она осудила насилие и противостояние в белорусском обществе, призвав к консолидации на принципах уважения друг к другу.

По словам Алексиевич, мир должен помочь белорусам добиться диалога с Лукашенко. Возможно, сказала она, следует привлечь к организации такого диалога Россию и ее лидера Владимира Путина.

"Чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой", - сказала писательница.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову и Павла Латушко.