Эстонская авиакомпания Nyxair начала обслуживать новые линии

Об этом BNS сообщила пресс-служба эстонской фирмы, отметив, что Nyxair обслуживает обе линии двумя 50-местными самолетами Saab 2000, взятыми в аренду у компании Jetstream Aviation Capital и внесенными в регистр воздушных судов Эстонии.

«Поскольку вместе со своими шведскими партнерами Nyxair готова открыть собственную систему продажи авиабилетов, это позволит в дальнейшем открывать и собственные авиалинии, в дополнение к заказанным полетам других авиапредприятий», - пояснил руководитель Nyxair Яанус Ояметс.

Полеты Nyxair в обоих направлениях на внутренних линиях в Швеции происходят дважды в день с понедельника по пятницу, еще один полет в оба направления производится по воскресеньям.

Вместе с новыми авиалиниями Air Leap обслуживает семь маршрутов из аэропорта Бромма. До сего времени Air Leap обслуживала полеты из Стокгольма в Висбю, Хальмстад и Роннебю, кроме того, Air Leap обслуживает линии из другого столичного аэропорта Арланда в Мариехамн, Турку и Эрншёльдсвик, а также из аэропорта Гардермуэн в Осло в норвежские Эрланн и Рёрус.

Air Leap является дочерним предприятием норвежского рыбоперерабатывающего концерна Olsengruppen.