По всей Эстонии могут ввести ограничения на продажу алкоголя

Об этом в среду в программе Uudis+ на Викерраадио сообщил министр социальных дел Танель Кийк, по словам которого правительство в четверг обсудит, что делать, исходя из вероятных ограничений, которые может ввести Финляндия и что делать, учитывая растущее распространение вируса в странах Балтии.

"Если мы увидим, что вирус начал снова широко распространятся, то необходимо будет ввести эти ограничения. Сейчас этого еще не случилось, поэтому сейчас правительству надо принять решения, какие ограничения мы можем ввести превентивно. На данный момент у нас есть договоренность, что серьезные ограничения мы начнем вводить в том случае, если в течение двух недель в Эстонии будет зарегистрировано более 25 заразившихся на 100 тысяч человек, это примерно 300 заболевших за это время", - сказал ранее Танель Кийк в интервью "Актуальной камере".

Таллиннская горуправа также поддерживает это решение. Владельцы же баров и ресторанов настроены скептически, поскольку, даже несмотря на финансовую поддержку во время первой волны коронавируса несколько заведений в Старом городе были вынуждены закрыть свои двери. При отсутствии туристов ограничение на продажу алкоголя может сильно ударить по барам и ресторанам.