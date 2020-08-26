Екатерина Васильева покинула волостное собрание, новым депутатом стала Илона Калдре

"Отчасти мое решение связано с тем, что мы с Мартином (депутат Рийгикогу Мартин Репинский, спутник жизни Екатерины Васильевой - прим. ред.) планируем жить на два города - Йыхви и Таллинн, но в целом я просто устала и не буду работать в волостном собрании этого созыва. А что будет следующей осенью - этого я пока не знаю", - сказала в среду вечером Васильева в беседе с корреспондентом rus.err.ee.