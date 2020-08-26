Необычное наказание для нарушителей ПДД может скоро вступить в силу

Законопроект инициировала правовая комиссия Рийгикогу, чтобы изменить применяемое в производстве о проступке упрощенное производство так, чтобы водитель, превысивший скорость, мог выбрать: оплатить штрафа или выполнить другой предусмотренный законом метод воздействия, например, 45-минутную остановку для успокоения.

Остановка для успокоения предусматривается только в отношении более легких проступков. Метод воздействия назначается человеку вместе с условным штрафом. Это значит, что, если человек соглашается соблюдать условия метода воздействия, он не должен платить штраф.

Остановку для успокоения можно будет использовать только в случае превышения скорости не более, чем на 20 км/ч. В рамках упрощенного производства сейчас за это нарушение назначается штраф, сумма которого получается путем умножения числа превышенных километров на три.