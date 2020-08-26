Скончался дирижер Юри Альпертен

Об этом BNS сообщила пресс-служба оперы, напомнив, что Юри Альпертен работал в Национальной опере дирижером с 1985 года, был главным дирижером «Эстонии» в 2002-2004 годах, был главным дирижером симфонического оркестра Музыкальной академии Эстонии с 1994 по 2000 годы и главным дирижером городского оркестра Пярну с 1998 по 2019 годы.

С 1993 года Юри Альпертен был также преподавателем по классу дирижирования симфоническим оркестром Академии музыки и театра Эстонии.

Он дирижировал исполнением более 50 сценических постановок — оперных и балетных спектаклей, оперетт, под его руководством звучали музыкальные произведения самых разных жанров.