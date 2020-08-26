Светлана Тихановская: я найду слова, чтобы пообщаться с Владимиром Путиным

- Вы говорили о том, что не будете выдвигаться на следующий срок, когда в Беларуси будут свободные выборы. Но предположим, вам выпадет быть временным президентом несколько месяцев. Что бы вы сделали для того, чтобы за это время обеспечить подготовку страны к выборам? Да и страной все же надо управлять?

- Знаете, вокруг меня уже образовалась команда специалистов, которые помогут мне в этот сложный период. И лично моя задача в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно - на подготовку к новым честным и прозрачным выборам.

- Как я понимаю, Координационный совет заявил, что в новых выборах может участвовать даже Александр Лукашенко, если захочет?

- Это свободные выборы, и любой гражданин Республики Беларусь, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, - пожалуйста.

- Как временный президент вы должны будете общаться с мировыми лидерами. С некоторыми вы уже говорили, они вам звонили. Кстати, что они говорят, какой в целом тон разговора?

- Они очень дружелюбно все настроены, очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом наших людей, которые встали на защиту своих прав.

- А российские представители на вас не выходили?

- На данный момент не выходили. Но я должна сказать, что мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении.

- А если вдруг вам позвонит Путин, даже когда вы будете уже временным главой государства? Вы чувствуете себя готовой к этому разговору? Это довольно сложный человек.

- Вы знаете, все мы люди и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным.

- Многие не понимают, может ли Беларусь существовать действительно как независимое государство в тени такого гигантского соседа как Россия. Все-таки отношения Беларуси и России очень тесные, даже чисто юридически, вдобавок между странами заключен союзный договор. Вы как гражданин Беларуси хотели бы сохранения этой близости?

- Вы спросили, прежде всего, про независимость, да? Мы - независимая страна, и независимость нашей страны - это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев. А что касается близких отношений… Мы хотели бы иметь близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.

- Вы назвали то, что происходит, подвигом белорусов. Если надеяться, что это насилие, это противостояние закончатся, как тогда быть с силовиками, которые били людей, которые отдавали приказы, в конце концов? Они придут не к вам, а к следующему президенту, который будет избран на предстоящих выборах. И, предположим, если это будет не Лукашенко, они скажут, что просто выполняли приказ. Как, по-вашему, что с этим делать? Ведь это же большая моральная проблема.

- Вы знаете, это не в моей компетенции и не будет в моей компетенции. Но как человек, я считаю, что соответствующие органы, конечно же, должны будут расследовать все нюансы этих событий. И виновные, естественно, должны будут понести наказание, но определить круг виновных и решить, какое это будет наказание, должен будет справедливый суд.

- Всего два - два с половиной месяца назад вы не думали, что окажетесь в этой роли. А сегодня я открываю "Википедию", а там на многих языках статья про Светлану Тихановскую. Вы знаете, вы уже вошли в историю. Когда будут писать историю Беларуси, там будет и глава про вас. Я понимаю, что к этому нельзя подготовиться. Как вы себя сейчас ощущаете в этой роли? Вы к ней привыкли?

- Привыкнуть не привыкла, но ощущаю себя намного увереннее, чем пару месяцев назад, естественно. Человек меняется, человек становится сильнее и увереннее.

- Вы вернетесь в частную жизнь после окончания этого политического транзита?

- Планирую.

- Какой фразой должна заканчиваться статья в "Википедии" о вас, когда вы уйдете с политической сцены?