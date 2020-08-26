В Нарве учебный год начнется 1 сентября, но с соблюдением мер безопасности

"Если много будет параллелей, первоклассников, например, то их разведут на разное время. Если детей будет не очень много, то в любом случае состоится разговор с родителями, чтобы по возможности не приводили всех членов своей семьи на это торжество, а ограничились маленьким представительством от каждой семьи", - заявил в интервью "Актуальной камере" мэр Нарвы Алексей Евграфов.