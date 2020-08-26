В Нарве учебный год начнется 1 сентября, но с соблюдением мер безопасности

В Нарве намерены начать учебный год, как обычно, 1 сентября, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности, передает rus.err.ee.
"Если много будет параллелей, первоклассников, например, то их разведут на разное время. Если детей будет не очень много, то в любом случае состоится разговор с родителями, чтобы по возможности не приводили всех членов своей семьи на это торжество, а ограничились маленьким представительством от каждой семьи", - заявил в интервью "Актуальной камере" мэр Нарвы Алексей Евграфов.
С учетом роста числа зараженных вирусом COVID-19 в Ида-Вирумаа, Нарва пока остается сравнительно чистым в этом плане городом, но местные власти готовятся к возможному возникновению вирусной опасности.
К началу учебного года горуправа Нарвы оснастила все школы бесконтактными электронными дезинфекторами и обещает разработать руководство к действию, как вести себя в той или иной ситуации.
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