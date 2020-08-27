Откровенные признания жильцов: "Я стояла под душем, а в квартиру зашел хозяин"

Вот, например, анонимный пользователь пишет о случае, когда хозяин квартиры пришел без предупреждения и вызвал у квартиранта состояние настоящего шока. Анонимный пользователь описывает свой опыт следующим образом:

«Я спокойно смотрю телевизор, и тут внезапно открывается дверь. Я испугалась, потому что мой партнер в это время был на работе, а кроме него ключа ни у кого не было. Хозяин вошел и сказал: «Ой, а я думал, что все на работе. Я зашел просто так, посмотреть, проверить». Я была так шокирована, что даже не помню, о чем мы потом говорили».

Из сообщений видно, что проникновение хозяев в сданную квартиру в рабочее время - распространенная уловка. Другой участник форума делится своим опытом прихода хозяина без предварительного уведомления:

«Хозяин без моего разрешения вошел в квартиру с двумя работниками. Он думал, что я должна быть на работе, а я оказалась дома и, конечно, не была готов принимать гостей, так как только что принимала душ. Я была очень напугана и очень нервничала. Я сказала, что в следующий раз позвоню в полицию: представляете, я стою голая, а в квартиру вваливаются три здоровых мужика. О чем я могла подумать? Хозяин упрекнул меня за то, что у меня пыль под кроватью и зеркало в ванной грязное».

Молодая семья снимала квартиру у пожилой женщины. Они отправлялись в отпуск и уже собрали чемоданы, как внезапно пришедшая хозяйка потребовала, чтобы молодые люди немедленно выселились из квартиры:

«Хозяйкой нашей квартиры была пожилая женщина, которая понимала происходящее совершенно особенным образом. Она открывала дверь квартиры своим ключом, всегда без предупреждения и в любое время. Приходила на проверку. Случилось даже, когда мы уехали на долгое время, она со своим мужем жила там в наше отсутствие».

«Когда мы были в отпуске за пределами города, хозяйка квартиры позвонила и сообщила, что нам нужно срочно переехать, потому что она возвращается в свою квартиру, так как разводится со своим мужем. Когда мы прибыли в квартиру, она уже собрала все наши вещи».

На эту тему в форуме высказались и собственники квартир, которые признают, что недоразумения иногда случаются. Например, пишет один квартировладелец, он случайно и без злого умысла вошел в сданную квартиру. К счастью, это дело закончилось без серьезных последствий:

«Однажды я забыл, что больше там не живу, и спокойно пошел в квартиру. Арендатор вышел из душа голый и кричал, как сумасшедший. Он решил, что нагрянули воры. Я все объяснил, он успокоился, и жизнь потекла своим чередом. Такое иногда бывает, особенно если вы десятилетиями жили в одном месте, а потом переехали».

Вход в квартиру с разрешения жильца тоже может принять неожиданный оборот. Один из собственников пишет об опыте, когда он вошел в квартиру с разрешения жильца, а в него бросили в вазу и пообещали вызвать полицию: