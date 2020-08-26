Фото: Томми Кэш и другие участники Station Narva выступили на берегу пограничной реки

Главная сцена фестиваля современной музыки и городской культуры Station Narva 2020 расположилась в Нарвском порту, на берегу пограничной реки. Из-за новых коронавирусных ограничений иностранные хэдлайнеры фестиваля приехать в Нарву не смогли, и их заменили эстонские исполнители.
Музыкальная программа на открытом воздухе началась вечером в среду выступлением финского музыканта либерийского происхождения Джесси Маркина, продолжилась представлениями от эстонских артистов - певицы Анны Канеэлины и зажигательных парней из Lexsoul Dancemachine.
Предполагалось, что завершится программа выступлениями хедлайнеров фестиваля - британского пионера драм-н-бейса Рони Сайза, датской рок-группы Iceage и немецкого электронного дуэта Mouse on Mars. Но за несколько дней стало известно, что изменились ограничения, вызванные коронавирусом, и эти артисты приехать в Нарву не смогут. По той же причине Iceage не смог выступить на фестивале Tallinn Music Week. Новыми хедлайнерами Station Narva стали Tommy Cash и NOËP.
В результате, практически все исполнители, выступившие на главной сцене в Нарве, были из Эстонии, кроме открывавшего концерт темнокожего финна Джесси Маркина. Зрителей также было меньше, чем можно было бы ожидать, но, по крайней мере, в небольшой толпе им легче было соблюдать социальную дистанцию.