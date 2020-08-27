Если есть куда поставить ⟩ Продается движимое имущество - дом с полной отделкой и меблировкой

В Харьюмаа ждет нового хозяина полностью меблированный и утепленный модульный дом, подходящий как для дачи, так и для постоянного проживания. Стартовая цена дома из высококачественных материалов - 25 500 евро.

Модульный дом - это дом, комнаты или части которого построены на заводе. В зависимости от планировки и размера в готовом доме можно выполнить большую часть внутренней отделки и электромонтажных работ, а также при необходимости установить мебель и технику.