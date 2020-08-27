Чт, 27.08.2020
Главная ирония истории состоит в том, что после падения диктатора вся его культовая «стабильность» немедленно рассыпается. Вадим Штепа
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Если есть куда поставить ⟩ Продается движимое имущество - дом с полной отделкой и меблировкой

Moodulmaja.

ФОТО: Osta.ee fotod

Портал Kodustiil предлагает приобрести на интернет-аукционе osta.ee  готовый и полностью меблированный модульный дом. 

В Харьюмаа ждет нового хозяина полностью меблированный и утепленный модульный дом, подходящий как для дачи, так и для постоянного проживания. Стартовая цена дома из высококачественных материалов - 25 500 евро.

Модульный дом.

ФОТО: Osta.ee fotod

В доме установлены автоматические вентиляционные клапаны с дистанционным управлением и светодиодное освещение. На полу - высококачественный ламинат.

Модульный дом.

ФОТО: Osta.ee fotod

Модульный дом - это дом, комнаты или части которого построены на заводе. В зависимости от планировки и размера в готовом доме можно выполнить большую часть внутренней отделки и электромонтажных работ, а также при необходимости установить мебель и технику.

Модульный дом.

ФОТО: Osta.ee fotod

Ознакомьтесь с условиями продажи на странице интернет-аукциона osta.ee.  

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