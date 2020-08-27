Postimees в Минске ⟩ «Увидела жесткие зачистки своими глазами»

В минувшую субботу, выступая в Гродно, президент А. Лукашенко приказал с понедельника навести в Минске и остальных городах «жесткий порядок» и отвел выходные на раздумья. Однако, в понедельник митингующие оппозиционеры мирно собирались на главной площади, а во вторник отмечали День Независимости РБ - пели песни и танцевали там же. А вот среду, терпение властей закончилось и за собравшихся оппозиционеров уже основательно взялись и жестоко разогнали. Некоторых забрали в автозаки. Смотрите видео нашего репортера Postimees, которой удалось заснять происходящее с места событий.
Вчера вечером, ближе к девяти часам на площади Независимости в Минске начались задержания. В течение часа во время происходящего мобильный интернет не работал. Вероятнее всего, его опять специально глушили.
Я направлялась к площади Независимости и мне оставалось пройти совсем немного, как заметила, что на меня движется огромная толпа. Хочу отметить, что за несколько минут до этого я увидела минимум три устрашающих автозака, вынырнувших из-за угла и направившихся в сторону площади. Люди всех возрастов быстро бежали вниз по проспекту Независимости, как можно дальше от площади. В их глазах был страх, и многие не останавливались и не хотели комментировать, что же произошло.
Мне удалось узнать у одного молодого парня, который нашел в себя силы и рассказал, что же случилось на площади:
«Из толпы выбежало штук двадцать и начали всех бить»,
- впохыхах поделился он, имея в виду ОМОН.
Также другие граждане добавили, что людей на площади начали хватать и отводить в автозаки. Часть людей ОМОН закрыл в Красном костёле и заблокировал двери.
В автозаки забрали только мужчин. Кроме ОМОНа на площади никого не осталось. Единственная пожилая женщина отважно пыталась вернуть свой бело-красно-белый флаг, который у нее отнял один из силовиков. Несмотря на то, что она бесстрашно пыталась выхватить свой флаг, настойчиво пихаясь, к ней не применили насилия. Флаг ей тоже, так и не вернули.