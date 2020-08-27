Postimees в Минске ⟩ «Увидела жесткие зачистки своими глазами»

Я направлялась к площади Независимости и мне оставалось пройти совсем немного, как заметила, что на меня движется огромная толпа. Хочу отметить, что за несколько минут до этого я увидела минимум три устрашающих автозака, вынырнувших из-за угла и направившихся в сторону площади. Люди всех возрастов быстро бежали вниз по проспекту Независимости, как можно дальше от площади. В их глазах был страх, и многие не останавливались и не хотели комментировать, что же произошло.



Мне удалось узнать у одного молодого парня, который нашел в себя силы и рассказал, что же случилось на площади: