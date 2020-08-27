Spiegel: врачи ФРГ полагают, что Навального отравили «Новичком»

По утверждению авторов публикаций, немецкие врачи склоняются к мысли, что в обоих случаях использовались одинаковые или схожие нервно-паралитические фосфороорганические вещества: Гебрев сразу после отравления жаловался на зуд в глазу, а затем потерял сознание и впал в кому. Схожие симптомы с быстрой потерей сознания и поражением нервной системы выявлены и у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По данным Der Spiegel и Bellingcat, специалисты считают, что Навального отравили веществом из группы органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервные токсины - зарин и «Новичок».

Емельяна Гебрева отравили в апреле 2015 года. При этом пострадали его сын и один из партнеров по бизнесу, которым тоже стало плохо. Врачи пришли к выводу, что Гебрев был отравлен, однако определить состав яда не смогли.

Через месяц Гебрева выписали из больницы, но спустя еще месяц он снова был госпитализирован с признаками отравления. Предполагается, что он пережил второе покушение.

По официальным данным болгарской прокуратуры, для расправы над бизнесменом злоумышленники использовали опасное фосфорорганическое вещество. В попытке убийства обвинили троих россиян, которых считают сотрудниками ГРУ (Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генштаба ВС РФ). Поводом для отравления считают причастность Гебрева к поставкам оружия в Грузию и на Украину, сообщает «Дождь».

В 2018 году после отравления «Новичком» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери Гебрев обратился в прокуратуру из-за схожести с покушением на него.

Один из сотрудников ГРУ, которых считают причастными к отравлению Скрипаля, был в Болгарии незадолго до отравления Гебрева, отмечают в Bellingcat.

Боевые вещества на основе органофосфатов (эфиров фосфорной кислоты) изначально были немецким изобретением. В 1930-х годах в результате попыток разработать особенно эффективные инсектициды появились нервно-паралитические вещества табун (1936) и зарин (1939). После гибели Третьего рейха научную работу в этом направлении продолжили советские ученые. С 1970-х годов в СССР в рамках секретной программы производили все более мощные нервно-паралитические вещества на основе органофосфатов. Об этих исследованиях общественность узнала только после распада СССР. Однако работа секретной лаборатории, как полагают эксперты, не прекратилась.

После химатаки в Солсбери Лондон заявил, что при покушении на Скрипалей использовался яд семейства «Новичок», который разрабатывался в России. 14 марта 2019 года Великобритания и США на заседании Совбеза ООН обвинили РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.