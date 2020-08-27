Яна Тоом: наш коалиционный партнер раскалывает общество

«Слушая сегодняшние выступления, я вспомнила, что когда-то мы с Юри (премьер-министр Юри Ратас — прим. ред.) дискутировали в одной студии и на каждую его фразу я говорила: "Да, Юри, я согласна с тобой, но..."» - сказала Тоом. По ее словам, Юри Ратас пообещал тогда, что подарит ей футболку с надписью «но».

«Но я до сих пор так ее и не получила», - отметила Тоом.

Тоом была счастлива, что выступала во второй половине, когда ее речи не было уделено слишком много внимания, но в то же время обойтись без критики она смогла. «В какой-то момент, когда я слушала выступления, мне стала безумно скучно. Знаете, это походило на дифирамбы: мы такие молодцы, мы хорошо работаем», - сказала Тоом, добавив, что в партии и правда все ответственно подходят к своему делу. «Но съезд должен быть местом, где мы говорим друг с другом честно», - считает Тоом.

«Я должна поделиться с вами своими личными эмоциями», - заявила Тоом. По ее словам, после формирования правительственной коалиции было непросто, потому что для некоторых парламентариев она стала нерукопожатной. «Говорили, что если вы в коалиции с EKRE, мы с вами не разговариваем. Это было совершенно ужасно», - вспоминает Тоом.

«Мы должны все время объяснять и оправдываться», - сказала Тоом. Евродепутат не отрицает, что коалиция хорошо работает. «Но дело в том, что наш партнер перегибает палку. Наш партнер раскалывает общество», - сказала Тоом, добавив, что при этом она понимает необходимость сохранения коалиции.

Она считает, что простые члены партии должны быть конкретнее. «Не должно быть так, что лидеры постоянно извиняются и оправдываются. Мы должны брать слово и осуждать их (EKRE — прим. ред.) высказывания, которые периодически появляются», - добавила Тоом.

Комментируя речь Светы Григорьевой, она сказала: «Будем честны, она права. Самым страшным в ее речи было то, что она больше не голосует за Центристскую партию». По словам евродепутата, в Эстонии к ней на улице также подходили люди и признавались, что больше не голосуют за центристов. «Мы должны подумать об этих людях, мы должны осуждать любые попытки расколоть общество», - сказала Тоом.