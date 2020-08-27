«Белоруссию не отдадим». Чем живут сторонники Лукашенко

«Лишь бы не было войны», - говорят пережившие многое жители белорусских регионов, голосовавшие за Лукашенко и теперь напряженно всматривающиеся в официальные новости по контролируемому государством белорусскому телевидению.

«Хавайся у бульбу!» («Прячься в картошке!») - поддразнивают их взрослые внуки и взрослеющие правнуки. Но именно в картофельных бороздах эти старики еще детьми во время Второй мировой прятались от пуль, от оккупантов, сжигавших их деревни, от зачисток НКВД после войны и многого другого, выпавшего на их долю.

Они сейчас искренне верят, что Лукашенко бережет всех от Третьей мировой, и не понимают, почему в больших городах и даже в ближних райцентрах люди протестуют против его очередного президентского срока.

Мы собрали мнения людей, далеких от митингов. На официальных митингах в поддержку Александра Лукашенко говорят лозунгами. Нам важна не лозунговая - обычная человеческая аргументация.

Собеседники, как правило, просили не называть их имена и фамилии: мало ли чего случится после общения с каким-то «зарубежным радио». Поэтому они здесь чаще всего изменены.

Пока долетят до Москвы, разбомбят нас

Марию из Витебской области по просьбе Би-би-си попросила рассказать о выборах внучка Светлана.

«Я уже не хожу, 84 мне, ящик (урну дня голосования - прим. ред.) на выборах принесли домой девочки, - рассказала бабушка. - Говорю: чаю попейте, ягоды вот возьмите. Нет, говорят, нам еще ходить с этим ящиком. Распишитесь, бабушка, и голосуйте. Показали, где расписаться, я спросила, где тут крестик ставить за Александра Григорьевича».

«Нормально он руководит, по телевизору вижу, как начальников ругает. А сколько посадил! Воровали из казны. Я за него - чтоб только все мирно было. Знаете, как тут у нас? Пока те самолеты (с Запада - ред.) до Москвы долетят, так на нас все бомбы сбросят. Мы ж тут линия первого удара - с молодости помню и сейчас так говорят», - говорит она.

Татьяна Акулич голосует в деревне Комсомолец EPA Многие пенсионеры в этот раз проголосовали на дому

Еще одна Мария живет в поселке Томашовка, у самой границы с Польшей. Сюда из Бреста ходит дизель «Брест-Влодава», но рельсы в Томашовке уходят в песок: польская Влодава видна на другой стороне небольшого озера, но это другое государство.

В Томашовке родился первый белорусский космонавт Петр Климук, он не раз приезжал на родину, и местные горды принадлежностью к «космической державе».

Еще в Томашовке, практически в центре, есть большое и, по местным обычаям, ухоженное кладбище погибших в Первую мировую: надписи на полустертых плитах по-польски, по-немецки, по-русски.