Рост зарплат притормозился по всей Эстонии

По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года среднемесячная брутто-зарплата составила 1433 евро, или всего лишь на процент выше, чем в этот же период прошлого года. По уездам наблюдалось как снижение, так и увеличение зарплат, однако столь скромный в годовом измерении рост зарплат последний раз был отмечен десять лет назад.
Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была по-прежнему в Харьюском уезде (1574 евро) и Тартуском уезде (1451 евро), а самой низкой – в Валгаском (1103 евро) и Хийуском (1025 евро) уездах. За год месячная брутто-зарплата выросла более всего в Хийуском и Выруском уездах (в каждом по 5,6%), а наиболее значительно снизилась в Ляэнеском уезде (6,9%).
Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–II квартал 2020
Год
Квартал
Среднемесячная брутто-зарплата, в евро
Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года, %
2017
I
1153
5,7
II
1242
6,8
III
1201
7,4
IV
1271
7,5
2018
I
1242
7,7
II
1321
6,4
III
1291
7,5
IV
1384
8,9
2019
I
1341
7,9
II
1419
7,4
III
1397
8,2
IV
1472
6,3
2020
I
1404
4,8
II
1433
1
По видам деятельности самой высокой среднемесячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2564 евро), финансовой и страховой деятельности (2499 евро) и в энергетике (2118 евро). По сравнению со вторым кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в энергетике (10,7%), а больше всего снизилась в торговле (11,9%). «Если в первом квартале этого года можно было выделить только один вид деятельности, в котором среднемесячная брутто-зарплата за год снизилась (в торговле на 8,7%), то во втором квартале зарплаты упали почти в половине отраслей», – отметила аналитик Департамента статистики Карина Вальма.
Наиболее высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1858 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1754 евро). В сравнении со вторым кварталом прошлого года, брутто-зарплата выросла больше всего на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из-за рубежа (4,1%), однако снизилась на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии (2,1%).
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.