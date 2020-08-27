Чт, 27.08.2020
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Рост зарплат притормозился по всей Эстонии

Пустой кошелек. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года среднемесячная брутто-зарплата составила 1433 евро, или всего лишь на процент выше, чем в этот же период прошлого года. По уездам наблюдалось как снижение, так и увеличение зарплат, однако столь скромный в годовом измерении рост зарплат последний раз был отмечен десять лет назад.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была по-прежнему в Харьюском уезде (1574 евро) и Тартуском уезде (1451 евро), а самой низкой – в Валгаском (1103 евро) и Хийуском (1025 евро) уездах. За год месячная брутто-зарплата выросла более всего в Хийуском и Выруском уездах (в каждом по 5,6%), а наиболее значительно снизилась в Ляэнеском уезде (6,9%).

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–II квартал 2020

Год

Квартал

Среднемесячная брутто-зарплата, в евро

Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года, %

2017

I

1153

5,7

II

1242

6,8

III

1201

7,4

IV

1271

7,5

2018

I

1242

7,7

II

1321

6,4

III

1291

7,5

IV

1384

8,9

2019

I

1341

7,9

II

1419

7,4

III

1397

8,2

IV

1472

6,3

2020

I

1404

4,8

II

1433

1

По видам деятельности самой высокой среднемесячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2564 евро), финансовой и страховой деятельности (2499 евро) и в энергетике (2118 евро). По сравнению со вторым кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в энергетике (10,7%), а больше всего снизилась в торговле (11,9%). «Если в первом квартале этого года можно было выделить только один вид деятельности, в котором среднемесячная брутто-зарплата за год снизилась (в торговле на 8,7%), то во втором квартале зарплаты упали почти в половине отраслей», – отметила аналитик Департамента статистики Карина Вальма.

ФОТО: Департамент статистики

Наиболее высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1858 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1754 евро). В сравнении со вторым кварталом прошлого года, брутто-зарплата выросла больше всего на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из-за рубежа (4,1%), однако снизилась на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии (2,1%).

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

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