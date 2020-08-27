Рост зарплат притормозился по всей Эстонии

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была по-прежнему в Харьюском уезде (1574 евро) и Тартуском уезде (1451 евро), а самой низкой – в Валгаском (1103 евро) и Хийуском (1025 евро) уездах. За год месячная брутто-зарплата выросла более всего в Хийуском и Выруском уездах (в каждом по 5,6%), а наиболее значительно снизилась в Ляэнеском уезде (6,9%).

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–II квартал 2020

Год Квартал Среднемесячная брутто-зарплата, в евро Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года, % 2017 I 1153 5,7 II 1242 6,8 III 1201 7,4 IV 1271 7,5 2018 I 1242 7,7 II 1321 6,4 III 1291 7,5 IV 1384 8,9 2019 I 1341 7,9 II 1419 7,4 III 1397 8,2 IV 1472 6,3 2020 I 1404 4,8 II 1433 1

По видам деятельности самой высокой среднемесячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2564 евро), финансовой и страховой деятельности (2499 евро) и в энергетике (2118 евро). По сравнению со вторым кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в энергетике (10,7%), а больше всего снизилась в торговле (11,9%). «Если в первом квартале этого года можно было выделить только один вид деятельности, в котором среднемесячная брутто-зарплата за год снизилась (в торговле на 8,7%), то во втором квартале зарплаты упали почти в половине отраслей», – отметила аналитик Департамента статистики Карина Вальма.

ФОТО: Департамент статистики

Наиболее высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1858 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1754 евро). В сравнении со вторым кварталом прошлого года, брутто-зарплата выросла больше всего на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из-за рубежа (4,1%), однако снизилась на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии (2,1%).