ЛаснаКино начнется в Юлемисте с сатирической комедии о стартапах

Комедия красочно описывает умопомрачительный путь одной фирмы из Эстонии, страны, в которой стартапы – это своего рода национальный спорт и где у каждого есть свой проект, и показывает как светлые, так и темные стороны деятельности ИТ-компаний в погоне за доходом в миллиарды долларов.

История основана на невероятных и юмористических случаях и реальном опыте более 30 стартап-предприятий Эстонии за период в 15 лет. Автором сценария стал успешный представитель ИТ-бизнеса Эстонии Райн Ранну, который уже пробовал себя в кинематографе и в 2016 году снял киноленту «Американское лето». «Единорог» – его вторая полнометражная картина.

ФОТО: ЛаснаИдея

Владельцев фирмы сыграли эстонские актеры Лийза Пульк и Хенрик Кальмет. Важные роли второго плана исполнили работающий в Голливуде актер эстонского происхождения Йохан Урб («C.S.I.: Место преступления Майами», «Иствик», «Образцовый самец») и Рохелио Дуглас мл., который играл, например, в трижды оскароносной «Одержимости».

«ЛаснаКино пройдет в этом году уже в шестой раз. Впервые решили показать фильм в районе Юлемисте. Юлемисте – тоже часть Ласнамяэ, хоть и со своими особенностями. Показ пройдет возле мурала «Ты не одинок», на Сепапая 12. Нам кажется, что место и фильм очень сочетаются – бизнес-городок и комедия про стартапы. На дискуссию перед фильмом мы пригласили Ольгу Курдовскую, руководителя программы стартап-инкубатора в Нарве. Приходите и узнайте новое о загадочном мире стартапов,» рассказывает Полина Ляшева, организатор ЛаснаКино из НКО Ласнаидея.

Фестивалем «ЛаснаКино» руководит команда инициативных местных жителей НКО Ласнаидея. Цель деятельности организации – проведение в родном районе культурных событий и представления Ласнамяэ как необыкновенного места для вдохновения и творчества. Вечера бесплатных кинопоказов направлены как на местных жителей, так и на гостей района. В течение этих дней событие даст возможность насладиться кинолентами на открытом воздухе и создаст площадку для обсуждения.

Хотя на местах для кино будут сидячие места, организаторы просят при возможности взять свой стул, табурет или нечто подобное. Для большего удобства рекомендуется прихватить также плед и одеться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

ФОТО: ЛаснаИдея

ЛаснаКино - бесплатное мероприятие, но организаторы просят пройти маленький сheck-in и заполнить маленькую анкету. Тогда будет легче учитывать количество зрителей и их ожидания. Познакомиться подробней с программой ЛаснаКино и следить за новостями можно в Facebook.

ЛаснаКино организовано НКО Ласнаидея совместно с Молодежным клубом „Актив” при поддержке Британского совета и Районной управы Ласнамяэ.

ПРОГРАММА ЛАСНАКИНО

27 августа «Единорог»

2019 | реж. Райн Ранну | EST | комедия

Юлемисте Сити, у мурала «Ты не один» (Сепапая, 12)

28 августа «Конец прекрасной эпохи»

2015 | реж. Станислав Говорухин | RUS | драма

Парк Вормси (у дома Вормси, 18)

30 августа «14 падежей»

Огород Лаагна (во дворе Выру, 11)

2017 | реж. Марианна Каат | EST | докфильм