В руинах Халифата. Можно ли вернуть на родину женщин и детей, застрявших в сирийских лагерях?

Но вскоре кураторство этого вопроса перешло от чеченских чиновников к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. С декабря 2018 года под ее руководством из Сирии и Ирака прилетели семь спецбортов со 157 детьми - взрослых среди возвращенных россиян не было. На время активной фазы коронавирусной пандемии вывоз был остановлен. 18 августа Кузнецова отчиталась о возвращении еще 26 детей в возрасте от года до шести лет.

В основном речь идет о сиротах, чьи родители погибли в Сирии. Но возобновит ли когда-нибудь Россия вывоз женщин? И какая судьба может ждать их на родине?

Только в лагере Аль-Хол - самом крупном на севере Сирии - живут несколько тысяч иностранцев из 50 стран мира. Больше половины детей не достигли и двенадцатилетнего возраста. На территории палаточного лагеря для них нет никаких специальных условий. Каждый год из-за отсутствия лечения и других проблем в лагере умирают сотни детей. Но забирать их никто не торопится.

Голова "врага ислама"

В Британии человеком, пытавшимся ответить на вопрос, что делать с женщинами, уехавшими в ИГИЛ, был Саджид Джавид - теперь уже бывший министр внутренних дел страны. Он в какой-то момент сформулировал свою позицию так: тот, кто поддерживает террористические группировки за рубежом, не должен вернуться на родину.

Шамима Бегум BBC Шамима - одна из тех самых трех школьниц, которые зимой 2015 года ушли из дома на востоке Лондона и никогда туда не вернулись

Правда, всего несколько лет назад, когда три лондонские школьницы взяли билеты в один конец до Турции, чтобы присоединиться к "Исламскому государству", Британия обещала, что они могут вернуться домой, не опасаясь преследования. Тогда сбежавшие школьницы в глазах полиции отличались от тех, кто "бегал по Ираку и Сирии с автоматом Калашникова".

Но за те несколько лет, что Британия гадала, что случилось с девушками, многое изменилось. В страну начали сотнями возвращаться вчерашние джихадисты. К 2019 году стало понятно: доказать их участие в преступлениях, совершенных несколько лет назад за тысячи километров от Лондона, очень сложно. В итоге, по состоянию на февраль 2019 года, только один из десяти предполагаемых сторонников "Исламского государства" был привлечен к ответственности.

Шамима - одна из тех трех школьниц, которые зимой 2015 года ушли из дома на востоке Лондона и никогда туда не вернулись. Спустя четыре года после отъезда девушек корреспондент газеты Times нашел беременную Шамиму в Аль-Холе. Выяснилось, что одна из ее бывших школьных подруг погибла в Сирии, а судьба второй девушки неизвестна. Как это часто бывает в подобных случаях, Шамима стала женой джихадиста, от которого родила детей. Все они умерли.