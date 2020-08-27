Сын Кости Цзю победил обидчика Мэнни Пакьяо и защитил два чемпионских пояса

Цзю-младший выиграл у бывшего чемпиона мира WBO и обидчика знаменитого филиппинца Мэнни Пакьяо техническим нокаутом в 10-раундовом поединке, прошедшем в Таунсвилле (Австралия).

Его соперник не вышел на девятый раунд, отказавшись от продолжения борьбы. Секунданты Хорна выбросили на ринг полотенце.

"Хочу, чтобы все знали, меня зовут Тим, а не сын!" - заявил Тимофей после боя.

Tszyu looks like he's just finished up a bike ride around Centennial Park



"I want everyone to know my name is Tim, not the son"



They know it now#HornTszyu pic.twitter.com/FyAVI6eQUN — Nathan Williamson (@NathW1997) August 26, 2020

Первоначально планировалось провести бой 22 апреля, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса.