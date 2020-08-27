Министрам не подошла шведская мягкость Департамента здоровья

Урмас Рейнсалу. ФОТО: Madis Veltman

Ренсалу привел в пример массовое тестирование, отметив, что весной департамент придерживался той логики, что не всех людей с симптомами нужно тестировать: «Появились инструкции, что в принципе можно тестировать только очень больных людей. Хотя у нас имелся определенный резерв».

«Тогда правительство приняло политическое решение, что будет браться 1000 анализов в день, по сути, это происходило под непосредственным руководством премьер-министра», - добавил Рейнсалу, по словам которого, разногласия и очень серьезные споры с Департаментом здоровья были и по вопросу объявления чрезвычайного положения, а также, например, при изоляции Сааремаа от остальной страны: «Было несколько таких различных разворотов, которые касались масштабных решений».

По словам Рейнсалу, угол зрения весенних рекомендаций Департамента здоровья о борьбе с вирусом в первой фазе был либеральнее по сравнению с теми мерами, которые выбрало правительство: «Мои аргументы не были взяты с потолка, это было сравнение с важнейшей информацией из разных стран. Это позволило взвесить разные варианты».

На вопрос, был ли похож подход Департамента здоровья на официальную позицию Швеции, министр ответил, что определенно он бы так не сказал, поскольку это было бы несправедливо: «Но взгляд на то, как относиться к вирусу, по правде говоря, у Департамента здоровья был таким, что правительство было вынуждено принимать иные решения».

По словам Рейнсалу, не было аргументировано утверждение Департамента здоровья о том, что не нужно тестировать как можно больше людей, поскольку ВОЗ и развитые страны считали иначе: «Лишь единичные страны, которые действительно не хотели делиться информацией о коронавирусе, тоже считали, что тестировать не нужно».

Рейнсалу добавил, что действительно не было так, что Департамент здоровья и другие эксперты находились в одной лодке, а правительство решает все само: «И эксперты научного совета не во всем были согласны с Департаментом здоровья».

Мартин Кадай. ФОТО: Sander Ilvest

Бывший руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья, один из, скажем там, ключевых лиц коронакризиса Мартин Кадай подтвердил, что разногласия были по всем темам: «Если возьмем тему масок, то конфликт возник на том, что правительство хотело сделать их обязательными, а Департамент здоровья был против». Кадай добавил, что научные исследования не доказали эффективность ношения масок на уровне населения.

«Это все равно, что политика приходит на уровень широких масс и начинает решать глубоко медицинские проблемы. Так было часто, и я надеюсь, что это так и останется, что решение о заказе и проведении все равно какого обследования принимает врач: кого, по какой методике, и для чего нужно брать анализы», - считает бывший работник Департамента здоровья.

Кадай считает, что применялись полицейские методы

Кадай припомнил, что в тот момент, когда вопрос тестирования остро стоял в повестке дня, не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, поскольку защищенными должны быть и те, кто берет анализы. Поскольку у государства и Департамента здоровья были свои пределы, пришлось обратиться к Synlab и начать переговоры.

«Если правительство говорит, мол, берите по 1000 анализов в день, это означает, что что-то пошло не так», - утверждает Кадай. По его словам, правительство может говорить о повышении мощностей государственного тестирования, но при условии, что для этого созданы все предпосылки.

Департамент здоровья выступал против введения чрезвычайного положения: «Это мои высказывания, и я до сих пор их придерживаюсь. Полицейские методы не работают при медицинских происшествиях». Кадай добавил, что в тот момент этого было не нужно.

Сам Мартин Кадай является экспертом Европейского центра по профилактике и борьбе с заболеваниями: «Эта организация, конечно, расположена в Швеции, но речь идет об организации Европейской Комиссии». По словам бывшего высокопоставленного медицинского чиновника, конфликт заключается в том, что правительство не хотело слушать, что говорят международные эксперты. Он добавил, что такое же положение было и в других странах: «Просто так, что есть политический подход к событию, а есть подход экспертной оценки. В большинстве мест принимали политический подход».