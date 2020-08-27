Анастасия Коваленко одержала двойную победу на трассе Муджелло

В минувшие выходные на трассе Муджелло прошли итальянские соревнования по мотогонкам в рамках этапов кубка Yamaha R3. Лучшая эстонская спортсменка года по мотоспорту Анастасия Коваленко дважды одержала победу в женском зачете.
«Оба заезда были сложными, но в итоге мне удалось финишировать первой, увеличить разницу в очках с соперниками и продолжить лидерство в женском зачете. Большой честью было видеть флаг Эстонии на подиуме такой известной трассы», - комментирует Коваленко.
«Самое трудное было справиться с жарой, так как в Муджелло было 34 градуса. Во время второй гонки произошла крупная авария, из-за которой гонка была прервана и дан новый старт. Поскольку в ожидании рестарта мы в полной экипировке находились на жаре, у одной из соперниц после гонки случился солнечный удар и она была доставлена в больницу. Еще во время гонки на асфальте остались камни от аварий, которые несколько раз больно отлетали мне в плечо или руку и вызывали дискомфорт. В гонке я ехала с соперниками в одной секунде, обмениваясь позициями почти на каждом повороте. К счастью, как и на первом этапе, мне удалось улучшить свое личное время на этой трассе, избежать опасных моментов и показать хороший результат», - добавляет Коваленко.
Анастасия Коваленко лидирует в женском зачете (сто очков), опережая итальянку Ирене Брамато (80 очков) и швейцарку Бетина Фистер (32 очка). Следующий этап у Коваленко состоится 19-20 сентября также на трассе Муджелло.
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