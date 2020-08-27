Анастасия Коваленко одержала двойную победу на трассе Муджелло

«Самое трудное было справиться с жарой, так как в Муджелло было 34 градуса. Во время второй гонки произошла крупная авария, из-за которой гонка была прервана и дан новый старт. Поскольку в ожидании рестарта мы в полной экипировке находились на жаре, у одной из соперниц после гонки случился солнечный удар и она была доставлена в больницу. Еще во время гонки на асфальте остались камни от аварий, которые несколько раз больно отлетали мне в плечо или руку и вызывали дискомфорт. В гонке я ехала с соперниками в одной секунде, обмениваясь позициями почти на каждом повороте. К счастью, как и на первом этапе, мне удалось улучшить свое личное время на этой трассе, избежать опасных моментов и показать хороший результат», - добавляет Коваленко.