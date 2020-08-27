Опрос: в августе Партию реформ поддерживали меньше, чем центристов

По сравнению с июньским опросом популярность центристов снизилась на 1%, но поддержка прежнего лидера рейтинга - оппозиционной Партии реформ - сократилась еще с больше - 33% до 23%.

Третьей по популярности остается Консервативная народная партия (EKRE), которую поддерживают 20% избирателей - на 4% больше, чем в июне. Рейтинг соцдемов вырос с 8% до 10%, поддержка "Ээсти 200" осталась на уровне в 9%, а популярность "Отечества" увеличилась с 3% до 5%.