Опрос: в августе Партию реформ поддерживали меньше, чем центристов

Как показал опрос, проведенный в августе фирмой Turu-uuringud по заказу ERR, самой популярной политической силой Эстонии стала Центристская партия, которую поддерживают 26% граждан старше 18 лет, имеющих электоральные предпочтения, а за ней следует Партия реформ, голоса за которую готовы отдать 23% опрошенных, пишет Rus.ERR.
По сравнению с июньским опросом популярность центристов снизилась на 1%, но поддержка прежнего лидера рейтинга - оппозиционной Партии реформ - сократилась еще с больше - 33% до 23%.
Третьей по популярности остается Консервативная народная партия (EKRE), которую поддерживают 20% избирателей - на 4% больше, чем в июне. Рейтинг соцдемов вырос с 8% до 10%, поддержка "Ээсти 200" осталась на уровне в 9%, а популярность "Отечества" увеличилась с 3% до 5%.
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