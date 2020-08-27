Вне дома: начиная с субботы гостей Луковой дороги будут ждать в Самоварном доме

В типичном местном старообрядческом доме разместится коллекция самоваров Херлинг Меси, а их уже около сотни. «Самоварный дом появился благодаря нашей семейной любви к самоварам. В один прекрасный момент самовары перестали вмещаться в наш собственный дом Меси Таре. И не только самовары: стало тесно гостям! Поэтому для всех наших прекрасных самоваров и для дорогих гостей мы нашли новый дом в Варнья», - говорит коллекционер и хозяйка чайной-музея Херлинг Меси.

Хозяйка "Самоварного дома" Херлинг Меси. ФОТО: Ахто Сооару

Самый маленький самовар в коллекции - двухчашечный самовар, а самый большой вмещает 21 литр воды. К сожалению, в коллекции нет так называемого эгоиста – самовара на одну чашку. «Название самовара на одну чашку однозначно указывает на то, что чаепитие по-прежнему остается общественным занятием», - знакомит хозяйка с традициями чаепития. Теперь в «Самоварном доме» нашлось бы место и для самого большого самовара в мире: есть самовар объемом 415 литров, из которого могут пить чай до 2000 человек.

Этой осенью Samovarimaja будет открыт по субботам и воскресеньям с 12 до 18 часов, а в зимние месяцы желающим придется оповестить хозяйку о своем приезде заранее. Гостям расскажут о местной традиции чаепития, угостят иван-чаем и вареным сахаром, а также покажут дом и, конечно же, семейную коллекцию.

Этой осенью в Причудье очень интересно: в следующие выходные состоится Луковая ярмарка в Калласте, а замок Алатскиви, музей Тубина и Ливонский музей будут открыты в рамках Музейной ночи. В первую субботу сентября состоится ярмарка антиквариата Алатскиви, а 12 сентября – в День шведских столов на Луковой дороге откроют свои дворы и сады 20 местных домохозяйств.