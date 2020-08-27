Индрек Нейвельт: взятый сегодня кредит нам никогда не придется возвращать

- Шведские банки в Эстонии слишком продуктивны, то есть, другими словами, слишком жадны. Это делает кредитование дорогим для наших людей и предприятий. Что делать?

- Фактически, корни банковской монополии восходят к 1998 году, когда были объединены Hoiupank и Hansapank, а затем Таллиннский банк и Ühispank. Тогда реальная конкуренция в нашем банковском деле исчезла. Появление Swedbank и SEB только усугубило эту тенденцию. К сожалению, крупные иностранные банки не инвестировали в нас свою чрезмерно высокую прибыль, а забрали деньги. Их рентабельность капитала здесь достигает 30 процентов, это неслыханная история. В Европе это от 10 до 15 процентов, что уже отлично в нынешних условиях. Другие эстонские биржевые компании довольны и пятью процентами.

- Проблема кроется в нашем банковском надзоре или в Департаменте конкуренции?

- Я не знаю. На мой взгляд, аналогичная проблема существует и в секторе телекоммуникаций. У потребителя нет возможности выбора, царит олигополистический рынок - товары похожи, их выбор ограничен, конкурентам сложно выйти на рынок. Люди привыкли платить эти сборы и получать услуги. Ежемесячная оплата на одного человека не слишком высока, хотя могла быть намного меньше. Никто не защищает потребителя. Когда человек просто жалуется, этим едва ли занимаются.

Процентная ставка по потребительским кредитам в Эстонии выше, чем до введения евро! По сегодняшнему депозиту проценты не выплачиваются, так почему же кредиты должны быть такими дорогими? В настоящее время при принятии кредитных решений много машинной обработки и мало гибкости. По моим подсчетам, клиенты банка ежегодно платят на 200 миллионов евро больше.

- У государства есть собственная кредитная организация KredEx, которая до сих пор не хотела создавать конкуренцию банкам. Из-за этого во время весеннего кризиса возникла ссора, которая привела к отставке главы учреждения. Вы предложили идею о том, что KredEx можно превратить в государственный банк и сделать публичным. Компании получали бы ссуды дешевле, и у людей была бы акция, в которую они могли бы инвестировать.

- Да. Фактически, эта идея начала развиваться несколько лет назад: создать местный банк, в котором кредитные решения принимаются осознанно и гибко и чья прибыльность будет ограниченной, а так называемые сверхприбыли пошли бы, например, на благотворительность. Государственное участие предоставило бы возможность для этого. А потом пошли бы кредиты и инвестиции, которые считались бы с интересами Эстонии и местных компаний.

- Вы разговаривали об этом с правительством? Идея выстрелила?

- В последнее время не разговаривал, но год назад - да. Особо не выстрелила. У них другие заботы - вирус и прочие оперативные вещи. Свой банк - это долгосрочный вопрос.

- Приведите, пожалуйста, несколько примеров из Европы, где государственный банк работает по этому принципу.