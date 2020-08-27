Новозеландского стрелка приговорили к пожизненному сроку без права на УДО

«Ваши преступления так полны зла, что даже если вас будут держать под стражей до смерти, должное наказание не будет исполнено», - заявил судья Кэмерон Мандер. Обвинения в 51 убийстве были предъявлены одному Тарранту, хотя в бойне участвовали еще несколько человек. Сам Таррант признал свою вину, не стал выступать в суде и не высказался против назначенного ему наказания.

По словам его защитника Кэрри Кука, мужчина полностью осознает, что совершил террористический акт и убил несколько десятков людей из-за своих радикальных воззрений. «Он полон раскаяния и сожалеет, что совершил нападение, которое он больше не отождествляет с этими убеждениями», - сказал Кук, добавив, что у Тарранта есть шанс на реабилитацию.

Таррант заявил, что не был расистом или ксенофобом, однако чувствовал себя подвергшимся остракизму и хотел навредить обществу. Психолог, обследовавший Тарранта, заявил, что нынешнее изменение его взглядов весьма сомнительно, и в дальнейшем он может вернуться к радикальной идеологии и вновь стать опасным для общества. «Нельзя сбрасывать со счетов возможность террористических актов - пусть даже и в тюрьме», - говорится в отчете.

Как заявил адвокат потерпевших Марк Зарифе, «Таррант причинил постоянные и неизмеримые страдания и вред жертвам и их семьям, мусульманскому сообществу и Новой Зеландии» и намеревался «посеять ужас в мусульманском сообществе и за его пределами». Он назвал бойню «тактической операцией», к которой Таррант тщательно подготовился и проявил «крайнюю жестокость и бездушие». Признание же им вины связано исключительно с желанием вновь привлечь к себе внимание, а не с осознанием ответственности за содеянное. Судья Мандер также выразил сомнение в раскаянии обвиняемого, заявив, что тот не испытывал никакого сожаления по отношению к своим жертвам.

Судья также обратился к погибшим и оставшимся в живых, поблагодарив юристов за их помощь и профессионализм, сотрудников службы поддержки потерпевших, упорный труд сотрудников различных агентств, которые занимались логистикой слушания, и ответственный подход СМИ к освещению процесса. Он также поблагодарил посетителей мечетей Аль-Нур и Линвуд за то, что они рассказали о своих испытаниях, а также за их терпение и уважение к суду. Люди, собравшиеся возле суда, встретили приговор пением и аплодисментами.

«Ничто не избавит вас от боли, но я надеюсь, что вы чувствовали помощь Новой Зеландии на протяжении всего этого процесса», - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, комментируя приговор.

Напомним, 15 марта прошлого года вооруженные люди сразу после дневной молитвы вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные в Крайстчерче по соседству, и заблокировали входные двери. Свидетели сообщали, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы, в результате которых 51 человек погиб, еще около 50 пострадали.

Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному Тарранту. При этом теракт сопровождали прямая трансляция, манифест, а также упоминание мемов и известных блогеров. Журналисты предполагают, что стрелок специально оставил множество отсылок и «ловушек для СМИ», чтобы его обсуждали еще больше.