Нарвский музей в июле неожиданно отработал на 200%: вопреки пандемии и благодаря ей

Другая причина, конечно, президент. Она была здесь два года назад, но это до сих пор сказывается. Это она первой сказала “пойдем в Нарву”.

И, конечно, то, что 18 июля мы открыли новую постоянную выставку и реконструированный флигель. Это три самых больших причины, почему у нас действительно всё очень хорошо пошло.

- Это при том, что из-за реконструкции половину года вы практически пропустили.

- Да, совершенно верно. Но сейчас видно, что это был очень хороший момент для открытия. Мы опоздали на год, мы ведь хотели открыть замок еще год назад, но из-за различных неожиданностей и больших работ не смогли это сделать.

- Приходилось слышать, что многие жители Эстонии, которые этим летом оказались в Нарве, были здесь впервые. Как вы думаете, почему они не доезжали до нас раньше? Здесь нечего было делать?

- Во-первых, да. Я сам живу в Нарве пять лет. 14 июля исполнилось пять лет. Я должен сказать, что и за эти годы уже очень многое изменилось. Появилось много нового, ради чего можно ехать. Ну и, конечно, люди просто открывают для себя, что Ида-Вирумаа - это не только промышленность, плохой воздух... и Нарва. Они понимают, что даже в Нарве многое делается, есть где покушать, где погулять. Вокруг Нарвы очень много красивых мест - Усть-Нарва и так далее. Просто люди открывают для себя разные стороны Ида-Вирумаа и Нарвы.

Как было на “Кренгольмских соловьях”? Я сам провожу экскурсии, чтобы видеть, кто к нам ходит. И вижу очень много людей, которые были на “Кренгольмских соловьях”, но приехали на два-три часа раньше, покушали и пошли на представление, после чего уехали. Но за эти три часа они уже поняли, что надо вернуться обратно, потому что здесь действительно много интересного. Я вижу, что, к счастью, люди, которые приехали сюда в первый раз, уезжают с очень позитивным впечатлением и хотят вернуться.

- Музей со своей стороны будет давать поводы, чтобы туристы возвращались?

- Конечно. Постоянная выставка в замке у нас сделана так, что ее нельзя успеть посмотреть за один раз. Сейчас только что появились аудиогиды, в которых очень много материала. Будут и новые мероприятия. Каждый музей должен думать, чтобы люди вернулись еще раз.

- Вы сказали, что есть план развивать Художественную галерею Нарвского музея. Что именно там изменится?

- Я думаю, что в январе мы будем открывать там новую постоянную выставку. Сейчас ее концепция разрабатывается. Всю концепцию новой галереи мы сделаем этой осенью. Я думаю, позже мы сделаем открытую презентацию о будущем художественной галереи.