Нарвский музей в июле неожиданно отработал на 200%: вопреки пандемии и благодаря ей

Летний сезон 2020 года выдался для Нарвского музея очень необычным. Нарвский замок, наконец, открылся после затянувшейся на целый год реконструкции, но чуть раньше закрылись границы, и музей полностью лишился российских туристов. При этом уже в июле музей посетили вдвое больше людей, чем в июле прошлого года. Руководитель Нарвского музея Иво Пости рассуждает, что поток эстонских туристов стал неожиданностью, но этой неожиданности не случилось бы без проделанной в прошлые годы работы по изменению имиджа Нарвы в Эстонии.
- Иво, в эти выходные в Нарвском замке состоится фестиваль “Лето в банку”, который обычно закрывает летний сезон музея. Расскажите об этом фестивале, пожалуйста.
- У людей сейчас очень много фруктов и овощей, но очень часто люди из года в год делают с ними одно и то же. Поэтому мы хотим показать, что есть и другие возможности. Люди, которые умеют консервировать и хотят учить этому, показывать свои рецепты, могут прийти и показывать. Это такой, можно сказать, кулинарный семинар на два дня. День - на соленое, день - на сладкое.
- В музеях по всей Эстонии в субботу пройдет также ночь музеев, когда вход в музеи бесплатный, причем до глубокого вечера или даже ночи. Нарвский музей присоединяется к этой акции?
- Мы участвуем со своей галереей. В прошлом году мы тоже делали музейную ночь только в Художественной галерее. Потому что наш следующий проект - это как-то оживлять галерею, обновлять ее и приводить туда больше людей. Ночь музеев - как раз то, что можно использовать, чтобы местные жители пошли в галерею. Очень часто говорят “а-а, да я там уже был”, но когда спрашиваешь, когда, отвечают “двадцать лет назад” или что-то подобное. Ночь музеев - хорошее время, чтобы снова туда прийти и посмотреть, какие у нас планы. Это будет, скажем так, реклама для галереи. Она будет открыта с шести до одиннадцати. Поэтому это не совсем ночь, правильно было бы сказать, что это “музейный вечер”.
- Ночь музеев должна была состояться еще в апреле, но ее перенесли из-за коронавируса. Как вообще вирус повлиял на музей?
- Очень многие музеи говорят, что у них были проблемы. Музеи были два месяца закрыты, и много ли людей после этого пришли летом? Я должен сказать, что у нас было очень успешное лето, очень успешное. Во время коронавируса мы переделали бюджет, и план был таким, что в июне, по плану, придут 30% от фактически пришедших в июне прошлого года. Видно было, что всё идет вниз. На июль мы сделали прогноз в 50% от факта прошлого июля. Но вышло так, что июнь был 100% от прошлого года, а на июль и август мы продали билетов на 200% от того же периода прошлого года.
Причины этого, на самом деле, очевидны, и их несколько. Во-первых Ида-Вируский туристический кластер уже несколько лет делал очень большую работу, чтобы сюда пошли люди, чтобы у Ида-Вирумаа был позитивный имидж. И сейчас видно, как это повлияло. Кажется, во всех других местах в Эстонии у людей был такой план: ну, в Египет не могу, в Германию не могу, в Финляндию не хочу - поеду в Нарву, поеду в Ида-Вирумаа. Очень-очень много было внутренних туристов.
Другая причина, конечно, президент. Она была здесь два года назад, но это до сих пор сказывается. Это она первой сказала “пойдем в Нарву”.
И, конечно, то, что 18 июля мы открыли новую постоянную выставку и реконструированный флигель. Это три самых больших причины, почему у нас действительно всё очень хорошо пошло.
- Это при том, что из-за реконструкции половину года вы практически пропустили.
- Да, совершенно верно. Но сейчас видно, что это был очень хороший момент для открытия. Мы опоздали на год, мы ведь хотели открыть замок еще год назад, но из-за различных неожиданностей и больших работ не смогли это сделать.
- Приходилось слышать, что многие жители Эстонии, которые этим летом оказались в Нарве, были здесь впервые. Как вы думаете, почему они не доезжали до нас раньше? Здесь нечего было делать?
- Во-первых, да. Я сам живу в Нарве пять лет. 14 июля исполнилось пять лет. Я должен сказать, что и за эти годы уже очень многое изменилось. Появилось много нового, ради чего можно ехать. Ну и, конечно, люди просто открывают для себя, что Ида-Вирумаа - это не только промышленность, плохой воздух... и Нарва. Они понимают, что даже в Нарве многое делается, есть где покушать, где погулять. Вокруг Нарвы очень много красивых мест - Усть-Нарва и так далее. Просто люди открывают для себя разные стороны Ида-Вирумаа и Нарвы.
Как было на “Кренгольмских соловьях”? Я сам провожу экскурсии, чтобы видеть, кто к нам ходит. И вижу очень много людей, которые были на “Кренгольмских соловьях”, но приехали на два-три часа раньше, покушали и пошли на представление, после чего уехали. Но за эти три часа они уже поняли, что надо вернуться обратно, потому что здесь действительно много интересного. Я вижу, что, к счастью, люди, которые приехали сюда в первый раз, уезжают с очень позитивным впечатлением и хотят вернуться.
- Музей со своей стороны будет давать поводы, чтобы туристы возвращались?
- Конечно. Постоянная выставка в замке у нас сделана так, что ее нельзя успеть посмотреть за один раз. Сейчас только что появились аудиогиды, в которых очень много материала. Будут и новые мероприятия. Каждый музей должен думать, чтобы люди вернулись еще раз.
- Вы сказали, что есть план развивать Художественную галерею Нарвского музея. Что именно там изменится?
- Я думаю, что в январе мы будем открывать там новую постоянную выставку. Сейчас ее концепция разрабатывается. Всю концепцию новой галереи мы сделаем этой осенью. Я думаю, позже мы сделаем открытую презентацию о будущем художественной галереи.
Но мы видим ее как центр современного искусства и какой-то деятельности в искусстве, причем не только для взрослых. Очень часто люди думают, что галерея - только для туристов и для художников, а молодым людям там вообще делать нечего. Мы хотим перевернуть это представление. Чтобы молодежь могла идти туда и что-то там делать, даже просто чилить, просто быть там. Мы хотим, чтобы это был центр, в котором люди хотят побывать.
Я надеюсь, что через несколько лет мы будем делать там капитальный ремонт и затронем также бастион, на котором стоит здание галереи. У меня есть идея сделать амфитеатр, чтобы проводить концерты, представления на свежем воздухе. Чтобы жила не только галерея как здание, но и весь бастион был оживленным, чтобы люди ходили туда даже просто прогуляться. Там же поблизости будет еще Парк народов - это тоже будет место, в котором можно прогуляться.
- Но при этом в галерее Нарвского музея - уникальная коллекция старинных прижизненных портретов, которые пылятся в запасниках. Они “всплывут” при этих изменениях?
- Конечно, в январе - на новой постоянной выставке. Но мы подготовим всё так, чтобы это была не просто Елизавета Петровна, Петр I, Меншиков и так далее, а чтобы это было интересно и полезно для образования. А то опять будет одно и то же - двадцать лет портреты просто вывешивали. Есть люди, которые всегда согласны посмотреть просто картины. Но мы должны понимать, что очень много людей, которые хотят немного большего. Вот мы и попытаемся в январе открыть новую постоянную выставку и для консервативных людей, которые хотят просто посмотреть картины, и для тех, кто хочет чего-то большего. С одной стороны, мы возвращаем то, что там было, но, с другой стороны, постараемся это сделать в абсолютно новой форме.