Присоединяйтесь ⟩ В Виймси начнут бесплатно вывозить упаковочный материал

Волостная управа Виймси в сотрудничестве с организующей сбор упаковочных отходов фирмой Tootjavastutusorganisatsioon OÜ организовала для владельцев частных домов стартовавшую в деревне Мийдуранна кампанию по бесплатному вывозу упаковки как отходов. Ожидается, что в волости Виймси к услуге по переработке отходов присоединятся жители не менее 2500 частных домов.
По словам старшего специалиста по окружающей среде волостной управы Виймси Тоомаса Лухсе, это превосходная возможность самому сделать полезное для экологии дело. «Именно на упаковку приходится огромная часть городских отходов, и задача каждого из нас – стараться отправлять упаковку в переработку. Помимо экологичности, это также целесообразно с финансовой точки зрения, поскольку сокращает количество бытовых отходов и уменьшает необходимость их вывоза. Теперь у нас есть бесплатная услуга по вывозу упаковки, присоединившись к которой, людям больше не понадобится вывозить раздельно собранные отходы в общественный пункт сбора упаковки. Их можно будет передать прямо от дверей своего дома», - добавил Лухсе.
Волость Виймси в сотрудничестве с Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ожидает, что в рамках длящейся целый год кампании к услуге бесплатного вывоза упаковки присоединятся не менее 2500 частных домов. В настоящее время этой услугой в волости Виймси пользуются немногим более 500 домохозяйств.
Вывоз упаковки осуществляется раз в месяц. К раннему утру в день вывоза заполненные мешки следует выставить за ворота – они будут заменены таким же количеством пустых мешков для упаковки. Если упаковки образовалось недостаточно или в день вывоза никого не будет дома, необходимо сообщить об этом как минимум за два рабочих дня до дня вывоза.
В мешок для упаковки можно класть, например, чистые и сухие картонные коробки и ящики, бумажные пакеты, оберточную бумагу. Для экономии места их предварительно необходимо сложить. Из пластиковой, металлической и стеклянной упаковки подходят бутылки, коробки и стаканчики для потребительских товаров, продуктов питания, напитков, косметики и средств ухода, пластиковые пакеты, консервные банки, канистры, алюминиевые банки, металлические пробки и крышки, упаковки из-под молока и молочных продуктов, соков и вина, а также упаковка из-под напитков из других материалов. Стеклянным бутылкам и банкам в мешке также самое место, причем пробки и крышки стоит заранее снять и положить в мешок отдельно.
Услугу бесплатного вывоза упаковки жителям частных домов в волости Виймси предлагает фирма Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, обслуживающая пункты сбора упаковки по всей Эстонии. Дополнительные сведения о договорах бесплатного вывоза упаковки можно получить ЗДЕСЬ или по телефону 53 00 00 11.