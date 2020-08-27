Еще 15 000 рабочих мест под угрозой: туристический сектор надеется на финансовую помощь от государства

Главное предложение сводится к тому, чтобы Касса страхования от безработицы возобновила выплаты компенсаций по зарплате для задействованных в туристическом секторе предприятий до весны 2021 года, чтобы избежать сокращения 15 000 человек. Как мы помним, Касса страхования от безработицы закончила выплаты компенсаций в июле этого года. «Мы знаем, что делать исключения сложно, но, к сожалению, это единственный выход из ситуации», - говорится в совместном обращении.

Работающие в туристической сфере предприятия отмечают, что, хотя экономические аналитики заявляют о том, что ожидаемый спад экономики в этом году будет меньше, чем прогнозировалось весной – от 4 до 10% – то туристическая сфера может противопоставить прогнозам статистику, согласно которой снижение доходов в этом секторе составило от 50 до 90%.

Например, в первом полугодии в гостиничных предприятиях Эстонии было проведено 1,43 млн ночей, что на 50 процентов меньше, чем за тот же период в 2019-м. Доход от продажи услуг по размещению туристов составил 77,7 млн евро – среднегодовой спад составил 59%. Наибольший спад оборота предприятий наблюдался в Таллинне: в июне составил 88 процентов, в июле — 68 а в августе 72. Оборот турбюро и турфирм упал более чем на 90 процентов. Страну посетило на 84% меньше иностранных туристов. Организация международных конференций приостановлена, круизный туризм встал. 60 процентов из запланированных на осень-зиму 2020-2021 конференций отменено.

«Мы находимся в кризисе шесть месяцев, а приведенные показатели не внушают надежду на восстановление рынка ранее весны 2021 года. В этом году ситуация отличается тем, что летом у нас не было возможности сделать накопления в преддверии низкого сезона. Также нельзя забывать, что из-за закрытия границ в Эстонию не приезжают туристы», - говорят бизнесмены.

«Да, в туристическом секторе происходят большие перемены. Предприниматели каждый день день работают в условиях перемен, а также занимаются поиском возможности для экономии. Начиная с весны без работы уже осталось около 5000 человек», - добавляют они.

Туристические предприятия отметили, что хоть у государства и есть долгосрочные планы относительно помощи попавшим в непростое финансовое положение, туристический сектор почему-то остался без внимания. «В случае массовых сокращений мы ставим под угрозу скорость восстановления и существования всего сектора, а также оказывает большую финансовую нагрузку на Кассу страхования от безработицы», - говорится в послании.