В США отменяют матчи НБА из-за новой волны расовых протестов

Игроки "Милуоки" бойкотировали пятый матч плей-офф против "Орландо", после чего также были перенесены на другие даты встречи "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд". Игроки НБА планируют провести встречу в Орландо, чтобы определить дальнейшие действия.

Тем временем организаторы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке приняли решение приостановить розыгрыши после демарша полуфиналистки Наоми Осаки. В знак протеста против полицейского насилия по отношению к чернокожим японка отказалась выходить на корт против бельгийки Элизы Мертенс. Игры должны возобновиться 28 августа.

Из-за новой волны расовых протестов также были перенесены матчи в других крупных американских лигах - футбольный (MLS) и бейсбольной (MLB).

В минувшее воскресенье в городе Кеноша полицейские стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули массовые акции протеста, переросшие в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели гвардейцев, что привело к еще двум жертвам, погибшим при стрельбе.