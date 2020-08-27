Хорошо, что не у нас: оштрафовали за доброе дело

33-летняя Лидия Фаррелл собрала в своем саду яблоки и выставила бесплатное угощение за ворота.

К ее удивлению, местные власти выписали штраф за якобы оставленный на улице мусор. Расстроенная Лидия, раздающая яблоки от доброго сердца, отмечает: хотя это и падалица, яблоки были вполне приличные и пригодные для еды.

«Грустно, что меня наказали за доброе дело», - сказала она изданию thesun.co.uk. Соседи Лидии поддерживают ее и уже осудили несправедливость местной управы.