Эстония ввела фокусные санкции против Белоруссии

«Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого – действительно свободные и независимые выборы, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Цель введенных Эстонией фокусных санкций – осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию».

В соответствии с позицией по поводу политики ЕС в отношении Белоруссии, одобренной правительством на заседании 18 августа 2020 и поддержанной комиссиями Рийгикогу по иностранным делам и делам Европейского союза на совместном заседании 19 августа 2020 года, Эстония не признает результаты прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, поскольку выборы не были ни свободными, ни честными.

Санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой. К введению санкций сейчас готовится и Европейский союз.