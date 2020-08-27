Глава видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает свой пост

"Недавнее развитие событий привело к тому, что пост исполнительного директора будет иметь другое значение, чем это было в момент приглашения Майера", - говорится в сообщении компании в четверг, 27 августа.

Сервис для создания и просмотра коротких видео принадлежит пекинскому концерну Bytedance. Президент США Дональд Трамп в июле заявил, что с 15 сентября сервис прекратит свою работу в США. В настоящее время Bytedance ведет переговоры с концерном Microsoft о покупке бизнеса TikTok в США и некоторых других странах.