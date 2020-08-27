Чт, 27.08.2020
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Глава видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает свой пост

Приложение TikTok.

ФОТО: Peter Byrne/PA

Главный исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает свой пост под значительным политическим давлением из Белого дома, пишет DW.

"Недавнее развитие событий привело к тому, что пост исполнительного директора будет иметь другое значение, чем это было в момент приглашения Майера", - говорится в сообщении компании в четверг, 27 августа.

Сервис для создания и просмотра коротких видео принадлежит пекинскому концерну Bytedance. Президент США Дональд Трамп в июле заявил, что с 15 сентября сервис прекратит свою работу в США. В настоящее время Bytedance ведет переговоры с концерном Microsoft о покупке бизнеса TikTok в США и некоторых других странах.

Кевин Майер занял пост исполнительного директора TikTok несколько месяцев назад. Он пришел в компанию из концерна Disney.

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