Ношение масок во время учебы обязательным не будет: вузы Эстонии ищут решения для учебного процесса

«Мы максимально используем электронное обучение там, где это возможно, то есть, в первую очередь, предлагая трансляции лекций. Но на семинарах и практических занятиях, где личный контакт очень необходим, мы по-прежнему стараемся поддерживать обучение в классе», - пояснила проректор по учебной работе Тартуского университета Ауне Валк. Она отметила, что по сравнению с докризисным периодом в осеннем семестре уменьшено количество людей, одновременно допускаемых в аудитории.

Кроме того, и дальше будет действовать правило, согласно которому люди должны быть рассредоточены, если в зале находится более 30 человек. Заполненность любого помещения не должна превышать половину его максимальной вместимости. «Если правила соблюсти невозможно, тогда необходимо использовать маску», - сказала Валк, но добавила, что ношение маски по-прежнему считается в университете крайним вариантом.

«Мы предпочитаем, чтобы учителя находили и использовали другие варианты», - сказала она.

Дистанционное обучение

Вуз намерен начать проверку присутствия студентов на лекциях. Это делается для того, чтобы образовательное учреждение могло немедленно проинформировать заинтересованных лиц, если станет очевидно, что один из них в течение длительного периода времени находился в одной комнате с лицом, подверженным риску заражения.

По словам Валк, вся университетская семья также должна быть готова к тому, что в случае повторного появления очагов коронавируса в Тарту действующие правила могут стать более строгими.

Хотя преподавателям рекомендуется по возможности читать лекции онлайн и использовать другие гибридные методы обучения, когда часть учащихся находится в школьном здании, а часть - в другом месте перед экраном компьютера, проректор считает, что технологическая готовность всех аудиторий еще недостаточно высока, чтобы обязывать всех преподавателей с первого дня транслировать лекции по видео. "Это не всегда необходимо. Мы проводим электронные лекции как можно больше и когда позволяют технологии", - сказала Валк.

Если Тартуский университет из-за технических и пространственных особенностей вынужден задуматься о комбинировании, то, по словам проректора по учебной работе Тартуской высшей школы здравоохранения Керсти Вийткар, они уже готовы при необходимости перейти на полное электронное обучение. «Уже осенью мы начнем большие лекции в формате гибридного обучения. Мы стараемся избегать уроков в классе, которые можно проводить удаленно. Это сделано для того, чтобы не рисковать практической деятельностью».

Ношение масок

Гибридное обучение не означает, что студент, который в какой-то день уже пришел в учебное здание на лекцию или семинар, обязательно должен в тот же день принять участие в другой лекции онлайн. «Если, например, к нам приедет студент, живущий за пределами Тарту, мы обязательно найдем для него возможность послушать лекции на месте, но в любом случае мы будем придерживаться принципов рассредоточения», - пояснила Вийткар.

На больших лекциях в аудитории Высшей школы здравоохранения могут находиться до 50 студентов.

С учетом нынешней ситуации нет планов сделать обязательным ношение маски студентами в медицинском учреждении. «Конечно, мы позволяем это всем, кто считает это необходимым», - сказала Вийткар.

По словам проректора по учебной работе Эстонской летной академии Трийну Соомере, их студенты также не обязаны носить маску, но, если кто-то сочтет это необходимым, школа готова предоставить маску. «Мы следуем рекомендациям Департамента здоровья, поэтому маска не является обязательной», - сказала она.

Поскольку весенняя пора чрезвычайного положения показала, что дистанционное обучение в Летной академии прошло очень даже гладко, теперь школа планирует использовать больше электронного обучения, чем раньше. «Однако решение о том, что и сколько проводить таким образом, принимает каждый лектор», - сказала Соомере.