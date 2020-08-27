Чт, 27.08.2020
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Правительство пока не ввело ограничения на продажу алкоголя, но...

Март Хельме и Юри Ратас

ФОТО: Madis Veltman

В сегодняшней пресс-конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр юстиции Райво Аэг, министр социальных дел Танель Кийк и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Юри Ратас рассказал о ситуации в стране с распространение коронавируса, уточнив, что сейчас имеются два очага - в Кохтла-Ярве и Йыхви. В сентябре будет проведено скрининговое исследование, к которому привлекут около 1500 человек. 

Второй темой стала Белоруссия, в отношении которой приняты санкции: людям, причастным к фальсификации результатов выборов, не смогут попасть в Эстонию. По словам Хельме, правительство хочет понять, что там на самом деле происходит. 

Также Март Хельме сказал, что общереспубликанских ограничений вводить не собираются - это удар по экономике. Нужен разумный подход локального ограничения. Не собираются пока вводить и ограничение на торговлю алкоголем: "Полиции бы это понравилось, но нельзя давать общественности ложный сигнал о том, что все очень плохо. У нас есть резервы".

Рассказывая об авиасообщении, министр Таави Аас сказал, что ситуация в мире меняется и, возможно, нужно пересмотреть ограничение в виде 25 зараженных на 100 000 человек населения. 

Танель Кийк отметил, что проблемных мест, связанных с коронавирусом больше, чем хотелось бы, но не все так безнадежно. В Тарту вспышку взяли под контроль, будем надеяться, что то же произойдет и в Ида-Вирумаа. 

Rus.Postimees вел прямую трансляцию, подробнее читайте в текстовой расшифровке ниже. 

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