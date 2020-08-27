Глава Пентагона: США должны быть готовы к соперничеству с РФ и КНР по всему миру

"Выступая перед началом регионального тура, Эспер, описывая Индо-Тихоокеанский регион как эпицентр "великодержавного соперничества с Китаем", добавил, что вместе с Россией присутствие Китая ощущается по всему миру и США необходимо иметь возможность иметь дело с ними обоими в глобальном масштабе", - отмечает телеканал.

В ходе визита на Гавайи Эспер пообещал, что США не уступят ни дюйма в Тихом океане любой другой стране, которая имеет иные, нежели США, представления об устройстве правительства, суверенитете, правах человека.

При этом Эспер заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК), следуя указаниям Коммунистической партии Китая, исполняет план модернизации с целью стать первоклассной военной силой к середине XXI века.

"Без всяких сомнений, это приводит к провокационному поведению НОАК в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и где бы то ни было еще, когда китайское правительство считает критически важными свои интересы", - отметил глава Пентагона.

Он сказал, что, хотя США нацелены на сдерживание КНР, Вашингтон хочет взаимодействовать с Пекином с целью вернуть Китай на "траекторию, которая более соответствует мировому порядку, основанному на правилах".

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США обвиняют Китай в том, что тот создал на спорных островах военные базы, что является нарушением международных законов.