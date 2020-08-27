Чт, 27.08.2020
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  • Квартира в стиле лофт, расположенная на территории бывшего завода, ищет покупателя

ФОТО ⟩ Квартира в стиле лофт, расположенная на территории бывшего завода, ищет покупателя

Korter Põhja-Tallinnas.

ФОТО: KV.EE

В Пыхья-Таллинне ждет покупателя современная трехкомнатная квартира, передает портал Kodustiil. 

Неимоверно стильная двухуровневая квартира площадью 98,5 м2 находится в доме, построенном в 2018 году.

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: KV.EE

В трехкомнатной квартире потолки высотой 4,6 метра и окна от пола до потолка. Квартира обставлена сделанной на заказ мебелью и предметами декора известных брендов. В квартире водяной подогрев пола, а хороший микроклимат в помещении обеспечивается домашней вентиляцией с рекуперацией тепла и окнами с очень хорошей термоизоляцией.

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: KV.EE

В стоимость квартиры не входит кладовка и парковочное место в подземном гараже. За них придется дополнительно заплатить 18 000 евро. 

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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