ФОТО ⟩ Квартира в стиле лофт, расположенная на территории бывшего завода, ищет покупателя

Неимоверно стильная двухуровневая квартира площадью 98,5 м2 находится в доме, построенном в 2018 году.
В трехкомнатной квартире потолки высотой 4,6 метра и окна от пола до потолка. Квартира обставлена сделанной на заказ мебелью и предметами декора известных брендов. В квартире водяной подогрев пола, а хороший микроклимат в помещении обеспечивается домашней вентиляцией с рекуперацией тепла и окнами с очень хорошей термоизоляцией.
В стоимость квартиры не входит кладовка и парковочное место в подземном гараже. За них придется дополнительно заплатить 18 000 евро.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.