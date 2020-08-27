ФОТО ⟩ Квартира в стиле лофт, расположенная на территории бывшего завода, ищет покупателя

В трехкомнатной квартире потолки высотой 4,6 метра и окна от пола до потолка. Квартира обставлена сделанной на заказ мебелью и предметами декора известных брендов. В квартире водяной подогрев пола, а хороший микроклимат в помещении обеспечивается домашней вентиляцией с рекуперацией тепла и окнами с очень хорошей термоизоляцией.