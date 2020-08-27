Аналитик: если бы не пособия Кассы по безработице, зарплаты упали бы

Экономист отметила, что рост заработной платы замедлился с 5 процентов в первом квартале до 1 процента во втором квартале, а количество отработанных часов на одного работника сократилось на 5 процентов.

Средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале этого года составляла 1433 евро, а скромный годовой рост заработной платы наблюдался в последний раз десять лет назад.

В сфере гостиничных услуг и общественного питания количество рабочих часов на одного сотрудника было на четверть меньше, чем год назад.

Вилка между высокими и низкими зарплатами увеличилась

В половине отраслей заработная плата снизилась по сравнению с прошлым годом. Заработная плата продолжала быстро расти в высокоплачиваемых секторах, таких как IT, финансы и энергетика. По словам Эльмик, в этих областях средняя брутто-зарплата превышает 2000 евро в месяц.

Заработная плата больше всего упала в секторах с более низкой заработной платой, таких как торговля, туризм и развлечения, которые больше всего пострадали в первой фазе коронакризиса. В строительстве и обрабатывающей промышленности снижение средней заработной платы составило от 1 до 3 процентов.

Многие компании снизили заработную плату, чтобы получить право на дотацию. Какая-то часть из них по завершении срока получения компенсации вернула заработную плату на прежний уровень. Однако ситуация в разных секторах экономики очень разная. Например, заказов в сфере стройматериалов или пищевой промышленности достаточно, но для различных услуг, связанных с иностранными туристами, будущее рисуется в темных тонах.

Рост зарплат тормозится

Сложная экономическая ситуация и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. В медиапространстве преобладают новости о коронавирусе и возможных новых ограничениях, экспортный спрос по-прежнему слаб, пик туристического сезона подходит к концу, а субсидии на заработную плату и платежные отпуска подходят к концу. В такой ситуации и работодатели, и работники ведут переговоры о заработной плате с осторожностью.