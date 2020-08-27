Галерея ⟩ В Пярну открывается самый современный в Эстонии детский сад

«Наконец в Пярну появился новый детский сад. Мы хотели, чтобы он был современным и с интересным архитектурным решением. Пожелания были выполнены - открывающийся в понедельник детский сад - один из самых современных в Эстонии, в котором учтены многие детали, важные для развития детей. Плавательный бассейн, которым могут пользоваться и дети, и взрослые, тоже немаловажен», - сказал мэр Пярну Ромек Косенкраниус.

Радуют и помещения общего пользования: тренажерный зал, музыкальный класс, кухня и другие помещения. Стеклянные галереи ведут к группам, но детей приводят и уводят через двери, которые открываются во двор. Рядом с входными дверями находится душ для обуви и теплая комната для сушки одежды.

В групповых комнатах детей ждут игрушки, книги, горки и многое другое. Например, можно залезть в хижину, расположенную под уголком для чтения и горкой или готовить еду на маленькой кухне. Туалеты оборудованы соответствующими возрасту унитазами и раковинами, а между общим и групповыми помещениями есть стена для скалолазания, мастерская, классная комната и небольшой сад пряных растений.

Снаружи есть различные игровые площадки, низкие и высокие горки для катания на санках, батуты, качели, карусели, площадка для изучения ПДД и многое другое. При желании можно выкопать песочницу мини-экскаватором, изучить часы с циферблатом и покататься на велосипеде или самокате.

В детском саду 190 мест, из них 30 ясельных.