Полиция занялась случаем о жестоком убийстве лисенка на Хийумаа

24 августа Тоомас Ваннас, 44-летний административный чиновник волости Хийумаа, магазине на улице Садама ударил молотком забежавшего туда лисенка.

Свой поступок он обосновал тем, что дикие животные непредсказуемы, опасны для человека и беспокоят жителей города Кярдла.

Местные жители неоднократно сообщали муниципалитету о семействе лисиц, но не было предпринято никаких действий для того, чтобы вывести лис из Кярдла.