Полиция занялась случаем жестокого убийства лисенка на Хийумаа

Департамент полиции и погранохраны cообщил, что сегодня возбуждено уголовное производство в связи с жестоким обращением с животным, которое имело место в понедельник на Хийумаа, пишет портал Lemmik.
24 августа Тоомас Ваннас, 44-летний административный чиновник волости Хийумаа, магазине на улице Садама ударил молотком забежавшего туда лисенка.
Свой поступок он обосновал тем, что дикие животные непредсказуемы, опасны для человека и беспокоят жителей города Кярдла.
Местные жители неоднократно сообщали муниципалитету о семействе лисиц, но не было предпринято никаких действий для того, чтобы вывести лис из Кярдла.
Семья лисиц, обосновавшаяся в порту Кярдла под фундаментом дачного склада, привыкла жить вблизи от людей. Живущая поблизости семья, которую часто посещал храбрый лисенок, вчера установила возле жилища лис небольшой памятник с венком и фотографией убитого лисенка. Еще одну фотографию отец семейства отнес в волостную управу, чтобы ее передали работнику, убившему лису.