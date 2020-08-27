Компания LG анонсировала лицевую маску со встроенным очистителем воздуха

Как пишет The Verge , устройство под названием PuriCare Wearable Air Purifier, оснащено двумя вентиляторами, которые питаются от встроенной батареи и двумя съемными воздушными фильтрами. В компании отмечают, что встроенные сенсоры регулируют работу вентиляторов, подстраивая скорость их вращения под вдохи и выдохи. Емкость аккумулятора маски составляет 820 мАч, что обеспечивает до восьми часов работы в автономном режиме.

В LG напрямую не упомянули пандемию коронавируса, но она явно повлияла на работу над проектом индивидуального очистителя воздуха. Так, в компании отметили, что PuriCare Wearable Air Purifier предлагается в качестве замены самодельных и одноразовых масок. Кроме того, ранее в компании пообещали передать 2 тыс. очистителей клинике Университета Сеула, чтобы помочь медицинскому персоналу. В то же время в сообщении LG не говорится об эффективности нового устройства в части предотвращения распространения вирусов. В частности, в LG не ответили на вопрос издания о том, фильтрует ли высокотехнологичная маска воздух на выдохе. Предоставить полную информацию в LG пообещали после сертификации устройства.