Чт, 27.08.2020
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На пляже Инглиранд можно будет увидеть костер прямо на море

На пляже Инглиранд можно будет увидеть костер прямо на море.

ФОТО: Управа Кесклинна

29 августа на закате прямо в море на пляже возле памятника «Русалке» будет зажжен костер по случаю Ночи древних огней.

«Управа района Кесклинн проводила Ночь древних огней на пляже Инглиранд и раньше, но в этот раз мероприятие впервые пройдет рядом с новым променадом улицы Рейди, с которого открывается прекрасный вид на Таллиннский залив и сам город. Поэтому все, кто придут на праздник, получат незабываемые впечатления. Помимо зажжения костров можно будет также послушать концерт прямо у моря», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

29 августа на закате в 20:00 пройдет акустический концерт Вайко Эплика. Костер будет зажжен в 20:30. Вход свободный. В этот вечер на пляж будет вести дорожка из свечей, а на самом пляже в дополнение к большому костру будут зажжены небольшие костры. Желающие смогут также познакомиться с набирающим популярность видом спорта - SUP-серфингом. 

«Советуем взять с собой корзинку для пикника. А несколько счастливчиков смогут выиграть ее, приняв участие в розыгрыше. Для этого нужно зайти на страничку Управы района Кесклинн в Facebook. Участие в розыгрыше можно принять до конца сегодняшнего дня», - добавила Ану Аус.

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