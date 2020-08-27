С пляжа Инглиранд можно будет увидеть костер прямо на море

«Управа района Кесклинн проводила Ночь древних огней на пляже Инглиранд и раньше, но в этот раз мероприятие впервые пройдет рядом с новым променадом улицы Рейди, с которого открывается прекрасный вид на Таллиннский залив и сам город. Поэтому все, кто придут на праздник, получат незабываемые впечатления. Помимо зажжения костров можно будет также послушать концерт прямо у моря», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

29 августа на закате в 20:00 пройдет акустический концерт Вайко Эплика. Костер будет зажжен в 20:30. Вход свободный. В этот вечер на пляж будет вести дорожка из свечей, а на самом пляже в дополнение к большому костру будут зажжены небольшие костры. Желающие смогут также познакомиться с набирающим популярность видом спорта - SUP-серфингом.