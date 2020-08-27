Чт, 27.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
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Главврач финского Ведомства здравоохранения: ничто не предвещает повторения весенней ситуации

Тестирование на коронавирус в аэропорту Вантаа.

ФОТО: Roni Rekomaa/AP

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) на совместной пресс-конференции с Министерством социального обеспечения и здравоохранения предоставило последнюю информацию о ситуации с эпидемией коронавируса в Финляндии, пишет Yle.

Число смертей от коронавируса в стране остается на низком уровне, и нет никаких признаков того, что ситуация, сложившаяся прошлой весной, повторится, цитирует главного врача THL Танели Пуумалайнена финская служба новостей.

По словам директора по стратегии Министерства соцздрава Лийсы-Марии Войпио-Пулкки, число людей, находящихся в больницах и реанимации, сейчас не растет.

По состоянию на 26 августа общее число инфицированных коронавирусом в Финляндии с момента начала эпидемии составило 8002 человека. В среду в стране был выявлен 21 новый случай заражения.

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