Главврач финского Ведомства здравоохранения: ничто не предвещает повторения весенней ситуации

Число смертей от коронавируса в стране остается на низком уровне, и нет никаких признаков того, что ситуация, сложившаяся прошлой весной, повторится, цитирует главного врача THL Танели Пуумалайнена финская служба новостей.

По словам директора по стратегии Министерства соцздрава Лийсы-Марии Войпио-Пулкки, число людей, находящихся в больницах и реанимации, сейчас не растет.