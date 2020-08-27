Эстонское антикоронавирусное приложение скачали почти 65 000 раз

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия Эстонии, мобильное приложение по борьбе с распространением коронавируса HOIA на сегодняшний день скачивали на свои мобильные телефоны почти 65 000 раз.
На сегодняшний день это наиболее популярное приложение из числа скачиваемых в Эстонии приложений через интернет-магазины как Google, так и Apple, сообщает BNS.
Сейчас отметить себя в HOIA как переболевшего коронавирусом можно, начиная с 13 лет, но скачивать приложение можно даже для малолетних пользователей, начиная с 4 лет. В этом случае можно увидеть, был ли ребенок в близком контакте с носителем вируса.
Несмотря на то, что приложение скачивают и в зарубежных странах, активно пользоваться им можно пока только в Эстонии. Вместе с тем, следующим шагом в данной разработке является обмен анонимными кодами о контактах с инфицированными и за рубежом, чтобы приложение можно было использовать в заграничных поездках.
Приложение уведомляет пользователя, если он был в тесном контакте с носителем коронавируса. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами и страна, разработчик приложения, а также производитель телефона не будут знать кто с кем был в тесном контакте.